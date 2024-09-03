Казахстанский эксперт назвал проблемы, которые нужно решить новому министру спорта РК

В министерстве туризма и спорта произошли очередные кардинальные изменения. Спустя всего год работы Ермек Маржикпаев уступил кресло главы ведомства Ерболу Мырзабосынову. За последние два года этот высокий пост занимали четыре человека. И, несмотря на реформы, спортивные достижения Казахстана становились все хуже и хуже. Спортивный эксперт, заслуженный тренер РК по легкой атлетике и почетный вице-президент Азиатской Ассоциации легкой атлетики (ААА) Алексей Кондрат в беседе с корреспондентом Taspanews.kz оценил новое назначение и рассказал, с какими проблемами предстоит разобраться Мырзабосынову, чтобы Казахстан стал сильным спортивным государством.

Что известно о новом министре?

В отличие от предыдущих министров – Арыстанбека Мухамедиулы, Асхата Оралова и Ермека Маржикпаева – новый глава ведомства не просто очередной руководитель, но и человек, который непосредственно связан со спортом.

Мырзабосынов родился в 1984 году в Восточно-Казахстанской области. Закончил Семипалатинский государственный педагогический институт, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, а также Казахскую академию спорта и туризма.

Фото: primeminister.kz

Он является заслуженным тренером Казахстана и мастером спорта международного класса по казах курес. Новый министр стоял у истоков создания Ассоциации Qazaq Kuresi. Под его руководством утверждены единые правила казах курес? как на территории республики, так и на международной арене.

До назначения Мырзабосынова на пост главы министерства туризма и спорта он занимал должность вице-президента НОК РК по общим вопросам.

Свою карьеру Мырзабосынов начал в 2005 году. В то время он был тренером-преподавателем кафедры теории и методики физической культуры и спорта Семипалатинского государственного педагогического института. С 2009 по 2014 годы занимал должность преподавателя кафедры физического воспитания, а после — заведующего кафедрой физического воспитания Государственного медицинского университета в Семее.

С 2006 по 2018 годы был тренером-преподавателем в КГУ «Восточно-Казахстанская областная школа высшего спортивного мастерства по массовым видам спорта».

С 2018 по 2020 годы являлся директором спортивного клуба «Кызылжар арландары».

С 2020 по 2021 годы занимал должность управляющего директор Ассоциации Qazaq kuresi.

С 2021 по 2023 годы возглавлял Академию физической культуры и массового спорта.

В 2023 году был председателем Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

Биография Мырзабосынова говорит о том, что новый руководитель понимает существующие проблемы в спорте, может провести необходимые реформы в этой сфере и выполнить поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о развитии массового и профессионального спорта в нашей республике.

Отток тренеров за рубеж

Ранее глава государства четко расставил приоритеты в развитии спорта в Казахстане. Президент подчеркнул важность развития детско-юношеских спортивных школ при подготовке спортивного резерва, привлечения в сферу спорта высококвалифицированных специалистов, а также призвал отказаться от практики натурализации иностранных спортсменов.

«Любой легионер, как правило, лишает места в национальной сборной наших молодых и перспективных атлетов. При этом целесообразно рассмотреть возможность привлечения сильных иностранных тренеров в те виды спорта, в которых у нас сейчас есть проблемы. Спортсмены-легионеры не могут обеспечить долгосрочный успех, здесь важен профессиональный тренерский подход»,— сказал Токаев.

Глава государства также заявил, что в последние годы в Казахстане появилась негативная тенденция, которая заключается в том, что отечественные тренеры уезжают работать за рубеж. По словам президента, на недавних Олимпийских играх национальная сборная Туниса по тхэквондо под руководством казахского тренера Есбола Султанова завоевала две медали, одна из которых – золотая.

«К сожалению, многие талантливые тренеры не находят поддержки на родине и уезжают за границу. Они отправляются туда и воспитывают молодых спортсменов, готовят национальные сборные команды других стран к мировым соревнованиям»,— добавил Токаев.

С мнением главы республики солидарен спортивный эксперт, заслуженный тренер РК по легкой атлетике и почетный вице-президент Азиатской Ассоциации легкой атлетики (ААА) Алексей Кондрат.

«Важно понимать, что тренерская работа является ключевым фактором в жизни любого спортсмена. Его профессиональная выучка и опыт могут как превратить талантливого атлета в олимпийского чемпиона, так и наоборот — не определить спортивного потенциала в ребенке и загубить его будущее. Увы, на сегодняшний день многие тренеры из бывших советских республик работают в США, Китае, Индии, Японии, Омане Бахрейне, и других странах», — пояснил эксперт.

Он отметил, что опытные тренеры могут воспитать и передать свои уникальные знания другим спортсменам. Поэтому руководству Минспорта необходимо всеми возможными способами забирать не «импортных» атлетов, а бороться именно за их учителей.

«Да, эти действия не будут иметь моментального эффекта, но это отличный задел на долгосрочную перспективу. Все это может поднять целую спортивную дисциплину на новый уровень. Результатом также станет выполнение одного из поручений президента»,— рассказал тренер.

Отказ от легионеров

Кондрат также отметил основные проблемы, с которыми столкнулся казахстанский спорт за последние десятилетия.

«Как уже стало понятно, проблема не стала одномоментной. К сожалению, она накапливалась годами. В нашей стране спортивные чиновники всегда делали ставку на сильнейшие виды спорта. Последняя Олимпиада показала, что в современных реалиях эти действия перестали работать. “Серебро” и “бронза” в боксе и ни одной медали в легкой атлетике — это не тот результат, на который мы рассчитывали. Такого плохого результата я не припомню», — рассказал тренер.

Кроме того, эксперт назвал приглашение легионеров одной из главных ошибок, которую совершили чиновники. По его мнению, еще на этапе подготовки стало понятно, что это решение было неверным.

«Когда федерация планирует пригласить спортсмена, она выбирает его, согласно нынешним показателям. Однако после смены гражданства атлету предстоит пройти через трехлетний карантин — смену спортивного гражданства. В это время спортсмен не может выступать за “новую Родину”. Но стоит помнить, что время для атлета – самый важный ресурс. Спортсмен не может оставаться вечно молодым, а значит, он не сможет показывать те же результаты, которые показывал три года назад»,— пояснил Кондрат.

Эти слова заслуженного тренера полностью подтвердили результаты спортсменов на парижской Олимпиаде. Лучший результат казахстанских легионеров — 9 место в забеге на 3 тысяч метров с препятствиями.

Дефицит спортивных арен

Очередным провалом развития спорта в нашей стране стало отсутствие сертифицированных спортивных объектов. По словам заслуженного тренера, в республике нет ни одного стадиона, который мог бы принять у себя чемпионат Азии или Мира.

«Для подготовки спортсменов необходимо сертифицированное оборудование или целый комплекс»,— отметил Кондрат.

Он также напомнил, что, помимо строительства новых спортивных арен, у спортсменов отбирают уже существующие. Так, в Алматы у атлетов забирают единственный легкоатлетический стадион. На сегодняшний день проходит много обсуждений на эту тему. Однако уже становится очевидным, что Центральный стадион хотят полностью сделать футбольным.

«Эти действия ведут к тому, что спортсмены лишатся единственного места в городе для полноценных тренировок. Да, существуют другие стадионы, но они либо не соответствуют олимпийским стандартам, либо находится за пределами города. Все это очередной раз доказывает “недоступность” массового спорта»,— подчеркнул тренер.

Задачи нового министра

Кондрат подчеркнул, что новому министру спорта Мырзабосынову предстоит сыграть решающую роль в разборе всех ошибок, в выборе методов подхода к спорту в Казахстане. По его словам, нельзя просто-напросто «зарыть голову в песок» и ждать, пока все пройдет само собой.

«Нужно четко проанализировать все ошибки. Однако может случиться так, что с приходом нового министра начнет работать новая стратегия развития спорта, которая ни к чему не приведет. Для долгосрочной перспективы необходима последовательность действий и хотя бы какая-то стабильность. Курс должен определять, какое место будет занимать наша страна в конце следующего олимпийского цикла. Если этого не произойдет, то мы не просто будем стоять на месте, а продолжим двигаться назад. Работы много, но ее должен кто-то начать. Будем надеяться, что новому руководителю Минспорта это будет по силам», — резюмировал Кондрат.

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