Казахстанский врач рассказала о пациентах, заразившихся COVID-19 в третий раз

Врач-инфекционист высшей категории, кандидат медицинских наук Сауле Атыгаева заявила, что ей известны случаи, когда за медпомощью обращались пациенты, заболевавшие коронавирусом в третий раз, передает Tengrinews.kz.

«Да, конечно, известны случаи повторного инфицирования. И причем за тот период, пока мы наблюдаем коронавирусную инфекцию в Казахстане, с марта 2020 года. К нам в стационар обращались даже пациенты, которые заболевали в третий раз. Причем каждый следующий случай заболевания протекал намного тяжелее, чем предыдущий», — сообщила Сауле Атыгаева на онлайн-брифинге в СЦК.

Атыгаева подчеркнула, что обратившиеся не были вакцинированы. При этом, по ее словам, минимальный промежуток между повторным заражением составлял 3-4 месяца.

«В отношении того, через какой временной промежуток: что удавалось наблюдать нам в Нур-Султане, это было минимально через три-четыре месяца после предыдущего эпизода острой коронавирусной инфекции. Если же вы знаете случаи, когда человек указывает на промежуток в месяц, то, скорее всего, это затяжное течение коронавирусной инфекции», — добавила она.

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