Казахстанским банкам разрешили принимать карты «МИР»

Казахстанские банки получили разрешение на проведение операций по платёжным картам российской системы «МИР», передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

По данным агентства, 8 декабря регуляторами было получено письмо от Управления по контролю за иностранными активами — подразделения Министерства финансов США (OFAC), в котором американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы «МИР» частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность.

«При этом, в письме отмечается, что операции с данной платежной системой останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций», — говорится в сообщении. Для предоставления разъяснений о возможностях использования платежных карт системы «МИР» на территории Казахстана агентством была проведена встреча с представителями казахстанских банков. «Таким образом, казахстанские банки вправе принимать платежи, переводы по картам «МИР», а также осуществлять выдачу наличных денег посредством банкоматов для частных лиц. При этом, решение о подключении к системе «МИР» казахстанские банки принимают самостоятельно на основе собственных стратегий развития и внутренних систем оценки рисков», — добавили в агентстве. Напомним, в сентябре СМИ сообщали, что казахстанские банки приостановили прием российских карт «Мир».

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