USD 472.17
EUR 495.5
RUB 7.57
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Деньги
  4. Казахстанским банкам разрешили принимать карты «МИР»

Казахстанским банкам разрешили принимать карты «МИР»

Фото из открытых источников

Казахстанские банки получили разрешение на проведение операций по платёжным картам российской системы «МИР», передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

По данным агентства, 8 декабря регуляторами было получено письмо от Управления по контролю за иностранными активами — подразделения Министерства финансов США (OFAC), в котором американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы «МИР» частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность.

«При этом, в письме отмечается, что операции с данной платежной системой останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций», — говорится в сообщении.

Для предоставления разъяснений о возможностях использования платежных карт системы «МИР» на территории Казахстана агентством была проведена встреча с представителями казахстанских банков.

«Таким образом, казахстанские банки вправе принимать платежи, переводы по картам «МИР», а также осуществлять выдачу наличных денег посредством банкоматов для частных лиц. При этом, решение о подключении к системе «МИР» казахстанские банки принимают самостоятельно на основе собственных стратегий развития и внутренних систем оценки рисков», — добавили в агентстве.

Напомним, в сентябре СМИ сообщали, что казахстанские банки приостановили прием российских карт «Мир».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Приговор по делу о хищении 96 миллионов тенге из бюджета вынесен в суде Костаная
Следующая новость

Выпуск ТВ-новостей — 8.12.22