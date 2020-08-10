Казахстанским бизнесменам упростили процедуру получения отсрочки по кредитам

Теперь заемщикам по кредитам, которые понесли убытки в результате введения ограничительных карантинных мер, могут получить отсрочку по займам на основании поданного заявления без предоставления дополнительных документов. Эти новшества вступили силу в начале августа, сообщает alau.kz

После введения режима чрезвычайного положения в Казахстане 22 марта государство приняло постановление об отсрочке платежей для малого и среднего бизнеса до 15 июня текущего года. Получить отсрочку могли индивидуальные предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, если их вид деятельности попал под ограничение, а это розничная торговля, салоны красоты, центры досуга, которые потеряли доход. В этот период, по официальным данным, такой отсрочкой в Костанайской области воспользовались примерно 400 человек.

«В июле принято решение о предоставлении второго этапа такого рода рассрочки и теперь предприятиям вид деятельности попадает, они имеют право просто подать обращения получить отсрочку до 1 октября, если не было отказа со стороны финансового учреждения не было принято решение на более длительный срок»,- говорит начальник отдела нефинансовой поддержки палаты предпринимателей Костанайской области Роберт Юсупов.

Причем бизнесмены могут получить отсрочку по займам на основании поданного заявления без предоставления дополнительных документов. На эту меру поддержки могут рассчитывать владельцы крытых рынков, междугородних автобусов, пригородных пассажирских поездов, гостиниц, кинотеатров, банкетных залов, ресторанов, баров, ночных и игровых клубов, салонов красоты. Если предпринимателям одобряется отсрочка платежей, то им будет составлен новый график платежей в виде распределения ранее отсроченных — основного долга и начисленного, но не уплаченного вознаграждения до конца срока займа, либо увеличение срока займа на период отсрочки с учетом начисленного вознаграждения. И именно здесь у бизнесменов возникают вопросы.

«Кредитные каникулы в представлении предпринимателей — это взяли сумму, которую я должен и перенесли на 3 месяца, но получается что проценты за три месяца тоже выплачивается, и когда предприниматель сталкивается, что сумма увеличилась он, естественно, негативно ее воспринимает»,- сказал Роберт Юсупов.

При этом предпринимателям, желающим получить отсрочку, в палате предпринимателей Костанайской области напоминают, что независимо от даты подачи заемщиком заявления, а его можно подать и в сентябре, предоставят им отсрочку только до 1 октября текущего года. По словам специалистов, кредитные организации обязаны рассмотреть заявления от бизнесменов в течение 2-х рабочих дней.

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