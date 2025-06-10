В Казахстане планируют ввести механизм коллективной реструктуризации микрозаймов — заемщикам облегчат кредитное бремя, передает Tengrinews.kz.
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) вынесло на публичное обсуждение проект постановления «Об утверждении Правил рассмотрения изменений в условия договора о предоставлении микрокредита». Документ предлагает важные новшества для граждан, оказавшихся в долговой нагрузке из-за нескольких беззалоговых потребительских микрокредитов.
Главное новшество — введение механизма коллективной реструктуризации задолженности. Это значит, что казахстанцы, имеющие два и более просроченных микрокредита у разных кредиторов, смогут объединить их в один и договориться о новых условиях погашения.
Согласно проекту, реструктуризация будет предусматривать:
объединение долгов по микрокредитам;
согласование с кредиторами нового графика выплат;
предоставление заемщику более длительного срока погашения и гибких условий платежей.
Таким образом, документ создает основу для переговоров между заемщиком и несколькими МФО, которые ранее действовали разрозненно.
Зачем это нужно
Цель новой инициативы — облегчить долговое бремя граждан, попавших в затруднительное положение из-за просрочек по микрозаймам, и повысить их финансовую устойчивость. Сейчас, если у человека несколько просроченных займов в разных компаниях, он сталкивается с множественными начислениями пени, штрафов и давлением со стороны нескольких кредиторов. Объединение долгов упростит ситуацию и может снизить нагрузку.
Кто сможет воспользоваться
Механизм будет доступен только при наличии не менее двух просроченных беззалоговых микрокредитов у разных кредиторов. Ожидается, что участвовать в программе смогут микрофинансовые организации.
Когда и как это заработает
Пока проект находится на стадии обсуждения на сайте «Открытые НПА». Сроки вступления в силу зависят от итогов общественного обсуждения и окончательного утверждения постановления. Однако сам подход рассматривается как приоритетный и может стать частью более широкой политики по защите заемщиков.
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