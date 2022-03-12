Казахстанским медицинским работникам возвращены доплаты за категории. Они были отменены ещё в 2020-ом году. Медикам обещали вернуть их в обновленных актах в 2021-ом, но утверждения новшеств на законодательном уровне так не произошло. В итоге те медработники, у которых закончилось действие сертификата, к примеру, врача высшей категории, не смогли его обновить, а значит лишились доплат.

Все медицинские работники в Казахстане, имея на руках подтверждающий категорию сертификат, получали доплаты. Суммы внушительные — от 40 до 70 тыс. тенге. Но так было до 2020-го года, и деньги эти стали начисляться не всем, а тем, у кого еще не истек срок действия этого документа.

«На моем примере расскажу. У меня два сертификата высшей категории, он закончил в 2021 году. Затем я должна получить бессрочный, чтобы сдать экзамен, но я прихожу, мне говорят, она отменена, вы ее не получите сертификат дали, но механизма, который выдает категории, его нет», — рассказала председатель КОФ РОО «Отраслевой профсоюз работников здравоохранения «SENIM» Татьяна Булгацевич.

Причина такой ситуации — недоработанный и еще неподписанный новый закон о профессиональных квалификациях. Его должны были ввести в прошлом году, поэтому в 2020-ом отменили старый, пояснила Татьяна Булгацевич. В итоге, у кого действие сертификата закончилось, доплаты получить не могли. Это же касается и молодых врачей, которые так же могли подтвердить свои первые категории.

«В той форме, как это было раньше, говорит минздрав — не будет . Будет принят новый закон, он регламентирует во всех сферах механизмы оплаты и когда это будет сделано будет прописано и уровни категорий и доплаты», — отметила Татьяна Булгацевич.

Недавно проблему удалось решить, было подписано дополнительное соглашение между минздравом и SENIM о том, чтобы механизм доплат вернули и продлили до конца 2022 года. Это позволит возобновить доплаты за категории тем, кто её утратил. Но, всем, кто планирует установить более высокий уровень квалификации или подтвердить его, подчеркивает Татьяна Булгацевич, необходимо позаботиться о том, чтобы собрать все необходимые для этого документы в кадровую службу своего медучреждения. К примеру, свидетельства о повышении квалификации, участие в мастер- классах. Выплаты будут идти за счет республиканского бюджета.

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