Казахстанским медикам и учителям повысили зарплаты, но всё испортила инфляция

Рост зарплат в образовании и медицине съела инфляция, сообщает Телеграм-канал DATA HUB.

В первом полугодии 2024 года среднемесячные зарплаты в обоих секторах составили 315 и 310 тысяч тенге соответственно и номинально оказались выше, чем в тот же период 2023 года.

«Вот только пока зарплаты росли (уж по крайней мере в среднем), цены тоже на месте не стояли. В итоге в реальном выражении показатель немного, но упал — и там, и там. В образовании снижение на годовом уровне составило 0,7%, причем цифры, похоже, ушли вниз за счет школ. В сегменте начального образования реальное падение – 2,7%, в сегменте среднего – 3,5%, тогда как в дошкольном образовании, наоборот, хороший реальный рост, +15% г/г. В здравоохранении в целом годовое падение составило 2,3%, причем тут реальный минус фиксируется по всем сегментам. В целом же именно в последние пару лет, увы, реальное снижение зарплат что в образовании, что в медицине – не особенная редкость», — сообщает телеграм-канал.