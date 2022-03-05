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Казахстанским медработникам вернут доплаты за категорию

gkb11.medgis.ru

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Министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният совместно с главами отраслевой профсоюзной организации и Нацпалатой здравоохранения подписали дополнительное соглашение к Отраслевому соглашению на 2020−2022 годы. 

Соглашение подписано с целью обеспечения исчисления должностных окладов медицинских работников с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года с учетом ранее присвоенных квалификационных категорий (высшая, первая, вторая), независимо от срока истечения действия ранее выданных свидетельств о присвоении квалификационных категорий.

Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава. «Обеспечить выплату заработной платы работников в субъектах здравоохранения (за исключением медицинских и фармацевтических работников) с применением поправочных коэффициентов к их установленным размерам должностных окладов: с 1 января 2022 года в размере 1,23», — указано в документе.

Отраслевое соглашение между МЗ РК, КОПРЗ «AQNİET» и НПЗ является основным правовым актом социального партнерства в отрасли.

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