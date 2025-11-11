Казахстанским педагогам повысят выплаты после аттестации: что изменится

Реализация закона «О статусе педагога» уже дала заметные результаты. По данным международного исследования TALIS-2024, доля учителей, удовлетворённых уровнем заработной платы, выросла с 39% до 71%. Также повысился престиж профессии. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщила вице-министр просвещения Казахстана Шынар Акпарова, передает rus.baq.kz
Одним из ключевых нововведений станет отмена обязательного тестирования предметных знаний для действующих педагогов. Проверка сохранится только для выпускников, впервые приходящих в профессию, а также для руководителей и методистов.
Теперь оценка работы учителя будет строиться не на тестах, а на его реальной деятельности и вкладе в образовательный процесс.
Меньше требований — больше времени на учеников
Из системы аттестации исключат ряд обязательных требований: написание эссе, публикацию научных статей и разработку авторских программ. В ведомстве отмечают, что такие задачи создавали дополнительную нагрузку и практически не влияли на качество обучения.
Ожидается, что новый подход позволит педагогам сосредоточиться на основной работе, а не на подготовке отчётности.
Аттестация — в цифровом формате
Все процедуры переведут в онлайн через платформу Ұстаз . Система будет автоматически формировать данные о стаже, квалификации, достижениях и сертификатах.
Это должно сократить документооборот и повысить прозрачность процесса.
Изменения по категориям
Существенно сократятся требования для разных квалификационных категорий. Так, для «педагога-модератора» количество открытых уроков уменьшат с 25 до 4 за весь аттестационный период, а объём повышения квалификации — с 72 до 36 часов.
Аналогичные послабления коснутся категорий «педагог-эксперт», «педагог-исследователь» и «педагог-мастер».
Доплаты и новые правила
С 1 сентября педагоги, успешно прошедшие аттестацию, будут получать доплаты в зависимости от своей категории.
Тем, кто не наберёт необходимый балл с первого раза, предоставят возможность пересдачи в июле. В случае повторной неудачи категория присваиваться не будет.
Также предусмотрено участие педагогов в пилотном проекте новой модели аттестации.
Акцент на качестве
В Министерстве подчёркивают, что обновлённая система направлена на объективную оценку труда учителей и развитие человеческого капитала.
Ожидается, что изменения снизят бюрократическую нагрузку и позволят педагогам сосредоточиться на главной задаче — обучении и воспитании учащихся.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.