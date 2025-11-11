Казахстанским педагогам повысят выплаты после аттестации: что изменится

Реализация закона «О статусе педагога» уже дала заметные результаты. По данным международного исследования TALIS-2024, доля учителей, удовлетворённых уровнем заработной платы, выросла с 39% до 71%. Также повысился престиж профессии. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщила вице-министр просвещения Казахстана Шынар Акпарова, передает rus.baq.kz

Одним из ключевых нововведений станет отмена обязательного тестирования предметных знаний для действующих педагогов. Проверка сохранится только для выпускников, впервые приходящих в профессию, а также для руководителей и методистов.

Теперь оценка работы учителя будет строиться не на тестах, а на его реальной деятельности и вкладе в образовательный процесс.

Меньше требований — больше времени на учеников

Из системы аттестации исключат ряд обязательных требований: написание эссе, публикацию научных статей и разработку авторских программ. В ведомстве отмечают, что такие задачи создавали дополнительную нагрузку и практически не влияли на качество обучения.

Ожидается, что новый подход позволит педагогам сосредоточиться на основной работе, а не на подготовке отчётности.

Аттестация — в цифровом формате

Все процедуры переведут в онлайн через платформу Ұстаз . Система будет автоматически формировать данные о стаже, квалификации, достижениях и сертификатах.

Это должно сократить документооборот и повысить прозрачность процесса.

Изменения по категориям

Существенно сократятся требования для разных квалификационных категорий. Так, для «педагога-модератора» количество открытых уроков уменьшат с 25 до 4 за весь аттестационный период, а объём повышения квалификации — с 72 до 36 часов.

Аналогичные послабления коснутся категорий «педагог-эксперт», «педагог-исследователь» и «педагог-мастер».

Доплаты и новые правила

С 1 сентября педагоги, успешно прошедшие аттестацию, будут получать доплаты в зависимости от своей категории.

Тем, кто не наберёт необходимый балл с первого раза, предоставят возможность пересдачи в июле. В случае повторной неудачи категория присваиваться не будет.

Также предусмотрено участие педагогов в пилотном проекте новой модели аттестации.

Акцент на качестве

В Министерстве подчёркивают, что обновлённая система направлена на объективную оценку труда учителей и развитие человеческого капитала.

Ожидается, что изменения снизят бюрократическую нагрузку и позволят педагогам сосредоточиться на главной задаче — обучении и воспитании учащихся.

