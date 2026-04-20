Родительский день: как в Костанае будут ходить автобусы

21 апреля в городе пройдет Родительский день. В связи с увеличением потока горожан, направляющихся на кладбища, перевозчиком ежегодно принимаются дополнительные меры для удобства пассажиров.

В этом году предусмотрено увеличение количества автобусов до 5 единиц. Интервал движения сократят до 15–20 минут, что позволит снизить время ожидания на остановках.

Общественный транспорт будет курсировать с 08:00 до 19:00. Горожан просят заранее планировать поездки и учитывать возможную загруженность маршрутов.

