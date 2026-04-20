USD 469.49 EUR 552.59 RUB 6.24

Родительский день: как в Костанае будут ходить автобусы

— Сегодня, 19:49
Изображение для новости: Родительский день: как в Костанае будут ходить автобусы

pixabay.com

21 апреля в городе пройдет Родительский день. В связи с увеличением потока горожан, направляющихся на кладбища, перевозчиком ежегодно принимаются дополнительные меры для удобства пассажиров.

В этом году предусмотрено увеличение количества автобусов до 5 единиц. Интервал движения сократят до 15–20 минут, что позволит снизить время ожидания на остановках.

Общественный транспорт будет курсировать с 08:00 до 19:00. Горожан просят заранее планировать поездки и учитывать возможную загруженность маршрутов.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.