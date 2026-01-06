В Казахстане пенсионеров, получающих выплаты из Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), ожидают положительные изменения. Как сообщает Zakon.kz, 6 января 2026 года фонд объявил об индексации пенсионных выплат.
С 1 января 2026 года выплаты пенсионерам, которые получают их не первый год, увеличатся на 5%.
Как рассчитываются пенсионные выплаты
В ЕНПФ напомнили, что расчёт пенсионных выплат осуществляется в соответствии с Методикой определения размера пенсионных выплат, утверждённой постановлением правительства Республики Казахстан от 30 июня 2023 года.
В первый год выхода на пенсию ежемесячная выплата рассчитывается следующим образом: сумма пенсионных накоплений умножается на ставку выплат 6,5% и делится на 12 месяцев. В последующие годы размер ежемесячной выплаты ежегодно увеличивается на ставку индексации в размере 5%.
Минимальный и максимальный размер выплат
Минимальный размер ежемесячной выплаты из ЕНПФ составляет не менее 70% прожиточного минимума, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий год. В 2026 году прожиточный минимум определён на уровне 50 851 тенге .
Максимальный размер ежемесячной выплаты не ограничен и зависит от суммы пенсионных накоплений конкретного получателя.
Повышающие коэффициенты для отдельных категорий
Методикой также предусмотрены повышающие поправочные коэффициенты при расчёте пенсионных выплат для следующих категорий граждан:
- лиц с инвалидностью I и II групп, установленной бессрочно;
- граждан пенсионного возраста, за которых обязательные профессиональные пенсионные взносы уплачивались не менее 60 месяцев.
Если пенсионер подпадает сразу под оба условия, применяется коэффициент с наибольшим значением.
От чего зависит размер пенсии
В фонде подчеркнули, что пенсионные выплаты напрямую зависят от объёма пенсионных накоплений, сформированных за счёт регулярных взносов и инвестиционного дохода. Выплаты из ЕНПФ производятся до полного исчерпания средств на индивидуальном пенсионном счёте.
Кроме того, пенсионные накопления являются собственностью вкладчика и наследуются в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.
