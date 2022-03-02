Казахстанским производителям может грозить банкротство из-за краха рубля

Казахстанские производители боятся повторения ситуации 2014 года, когда резкое падение курса рубля привело к краху многих отечественных компаний, сообщает «31 канал».

В 2014 году многих казахстанцев обанкротил наплыв товаров из России по сравнительно низким ценам, передает informburo.kz

«Наше предприятие производит опоры, мачты освещения. В Казахстане только одно такое предприятие, плюс есть два предприятия, которые производят только опоры освещения, – рассказал генеральный директор компании «Энергосистемы ЭЛТО» Александр Ларионов. – В России – 36″.

По словам предпринимателя, конкурировать с россиянами при таком раскладе компания не сможет

«Нам придётся просто остановить производство, отпустить людей, кого-то поувольнять, каких-то специалистов оставить. Для нас это катастрофа», – подчеркнул бизнесмен.

Казахстанские производители не готовы к такой конкуренции. Механизмов защиты собственного рынка у нас мало, отметили они.

При государственных закупках заказчики выбирают преимущественно отечественные товары, а вот подрядчики чаще закупают российскую продукцию, так как большими партиями приобретать там всё же дешевле.

Сами казахстанцы тоже не всегда готовы поддерживать местных производителей. Они в первую очередь ориентируются на цену.

Председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Раимбек Баталов признал, что ситуация тяжёлая/

«Мы не первый кризис переживаем, уже есть иммунитет определённый, – пытается позитивно мыслить он. – Важно не паниковать, а продолжать работать. Да, на данный момент будет очень тяжело, но кризисов вечных не бывает».

По словам главы палаты предпринимателей, если государство не предложит бизнесу эффективных мер поддержки, часть предприятий закроется.

В то же время, пережив множество кризисов, казахстанский бизнес научился им противостоять, считает Раимбек Баталов. Он надеется, что удастся обойтись малой кровью.

При этом, подчеркнул бизнесмен, цены повысить, конечно, придётся.

«К сожалению, той диверсификации, которой нам хотелось бы и к которой мы стремились, у нас нет. Соответственно, очень много сырья и комплектующие – импортные. Понятно, что мы привязаны к курсу», – отметил он.

Впрочем, при разумных мерах господдержки цены на многие товары если и повысятся, то незначительно. Коммунальные услуги оказывают местные компании, нефтепродукты в Казахстане тоже свои. Это расходы, которые можно удержать на прежнем уровне, и тогда цены на казахстанскую продукцию вырастут не сильно

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