Казахстанским школьникам могут увеличить учебный год. МОН сделало заявление

Министерство образования и науки РК прокомментировало информацию о введении пилотного проекта в школах BINOM, в рамках которого будет увеличена продолжительность учебного года за счет сокращения летних каникул.

О нововведении рассказал казахстанский бизнесмен Айдын Рахимбаев, отметив, что МОН поддержало эту инициативу и пилотный проект начнется уже в этом учебном году.

В самом МОН заявили, что решение о проведении пилотного проекта пока не принято.

«По итогам августовского совещания в 2021 году министерством было поручено Национальной академии образования имени Ы.Алтынсарина провести ряд исследований: по определению продолжительности учебного года и мерах по снижению нагрузки на учащихся, преимуществах почасовой и окладной систем оплаты труда в организациях образования и обновлению типовых учебных программ», — заявили в МОН.

Соответственно, как отметили в ведомстве, идея о продлении учебного года не является новой. Но для принятия конкретного решения и проведения пилота требуется завершение проводимых исследований.

«Все организации образования, независимо от формы собственности, обязаны соблюдать государственный общеобязательный стандарт. Считаем, что при внедрении новых проектов важен научный подход, подкрепленный доказательствами. В связи с этим решение о проведении пилота будет принято после завершения необходимых процедур», — пояснили в МОН

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