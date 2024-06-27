Казахстанским школьникам вернут предмет в новом учебном году

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Заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова ответила на депутатский запрос о возврате в школьную программу предмета «Изобразительное искусство», сообщает informburo.kz
По её данным, с 2022-2023 учебного года предмет «Художественный труд» в начальной школе разделили на два отдельных предмета: «Трудовое воспитание» и «Изобразительное искусство». Предмет «Изобразительное искусство» преподаётся на основе государственного образовательного стандарта и типовых учебных программ.
«В настоящее время предмет «Изобразительное искусство» преподают 33-34 часа в год в 1-2 классах с учебной нагрузкой один час в неделю. В предстоящем 2024-2025 учебном году его введут в третьем классе, а в 2025-2026 учебном году – в четвёртом классе», – говорится в сообщении.
На уровне основного среднего образования предмет «Художественный труд» преподаётся 68 часов в год с нагрузкой два часа в неделю в 5-6 классах. Из них один час в неделю отводится разделу «Изобразительное искусство».