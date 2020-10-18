Казахстанским спортсменам запретили выезд за границу

Министерство здравоохранения из-за эпидемиологической ситуации в стране запретило казахстанским спортсменам выезд за границу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

«В связи с ростом заболеваемости в мире, в целях усиления контроля на границе запрещен выезд за пределы cтраны спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях; сокращено число авирейсов с Украиной, ОАЭ, Германией и Республикой Беларусь; введено ПЦР тестирование водителей, осуществляющих двусторонние международные грузовые перевозки при отсутствии справок», — говорится в официальном сообщении Минздрава.

По данным спортивного портала, сборная Казахстана по футболу, баскетбольный клуб «Астана» и хоккейный клуб «Барыс» проводят на выезде календарные матчи. Вероятно, по ним будет приниматься отдельное решение.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.