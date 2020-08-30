Казахстанским студентам могут разрешить въезд в Россию в ближайшее время. Соответствующие изменения вносятся в распоряжения правительства, говорится в письме главы Роспотребнадзора Анны Поповой руководителям территориальных органов ведомства, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

«В настоящее время в РФ вносятся изменения в распоряжения правительства (…) в части въезда лиц для получения образования в российских образовательных организациях высшего образования (с 1 сентября 2020 года) и лиц, въезжающих в РФ для продолжения высшего образования (с 15 октября) периодом не менее трех месяцев», – говорится в документе.

Также планируется разрешить въезд в Россию лицам, проходящим обучение в вузах Минобороны России и принимаемым «на обучение в 2020-2021 учебном году по действующим учебным визам из государств, с которыми установлен визовый режим, или по спискам, направляемым Минобороны России в ФСБ России, из государств, с которыми установлен безвизовый режим».

В документе отмечается, что иностранные граждане, которые приезжают в Россию, должны иметь медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат обследования на коронавирус методом ПЦР, полученный не менее чем за три дня до прибытия в страну.

При этом ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации, в соответствии с которыми иностранцы допускаются к занятиям в вузах после 14-дневной изоляции со дня въезда в Россию, с проведением на 10-12-й день обследования на коронавирус методом ПЦР.

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