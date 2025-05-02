Учителя Казахстана получают звонки и рассылки с неизвестных номеров. Собеседники представляются сотрудниками Антикоррупционной службы и Комитета национальной безопасности (КНБ), сообщает Zakon.kz.
Так, в рассылке сказано, что якобы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о проверке всех образовательных учреждений из-за высоких коррупционных рисков.
Специалисты Stopfake.kz обратились за комментарием в пресс-службу Министерства просвещения.
Фото: Stopfake.kz
В ответе ведомства сказано, что данная информация не соответствует действительности.
Также отмечено, что контроль и надзор в сфере образования осуществляются строго в рамках законодательства в соответствии с требованиями Предпринимательского кодекса.
Формами государственного контроля являются:
- Проверка на соответствие квалификационным требованиям (КВТ) – проводится не реже одного раза в год в отношении лицензируемых видов деятельности.
- Профилактический контроль с посещением – осуществляется не реже одного раза в полугодие на основании системы управления рисками через автоматизированную информационную систему.
- Профилактический контроль без посещения (государственная аттестация) – проводится один раз в пять лет.
- Внеплановые проверки – проводятся исключительно по обращениям граждан, поручениям правоохранительных органов либо иным предусмотренным законом основаниям.
В заявлении министерства еще особо подчеркнуто, что объектами контроля и проверок являются организации образования, а не отдельные педагоги.
«Призываем вас быть бдительнее и руководствоваться только официальной информацией», — сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК.
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