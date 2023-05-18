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Казахстанским водителям начнут присылать СМС-уведомления о въезде на платные участки дорог

Водителям начнут приходить СМС-уведомления о въезде на платные участки, сообщили в «Казавтожоле».

Проект пока реализуют в пилотном режиме на семи трассах. Сообщение будет содержать информацию о способах оплаты.

Уведомления будут приходить водителям, въезжающим на платные участки следующих дорог:

  • Астана – Павлодар;
  • Шымкент – Кызылорда;
  • Шымкент – Ташкент;
  • Шымкент – Тараз;
  • Тараз – Кайнар;
  • Конаев – Талдыкорган;
  • Щучинск – Кокшетау.

На этих трассах действует открытая система оплаты. На участках со шлагбаумами, к которым относятся трассы Астана – Щучинск, Астана – Темиртау, Алматы – Конаев и Алматы – Хоргос, оповещение не предусмотрено.

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