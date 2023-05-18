Казахстанским водителям начнут присылать СМС-уведомления о въезде на платные участки дорог

Водителям начнут приходить СМС-уведомления о въезде на платные участки, сообщили в «Казавтожоле».
Проект пока реализуют в пилотном режиме на семи трассах. Сообщение будет содержать информацию о способах оплаты.
Уведомления будут приходить водителям, въезжающим на платные участки следующих дорог:
- Астана – Павлодар;
- Шымкент – Кызылорда;
- Шымкент – Ташкент;
- Шымкент – Тараз;
- Тараз – Кайнар;
- Конаев – Талдыкорган;
- Щучинск – Кокшетау.
На этих трассах действует открытая система оплаты. На участках со шлагбаумами, к которым относятся трассы Астана – Щучинск, Астана – Темиртау, Алматы – Конаев и Алматы – Хоргос, оповещение не предусмотрено.