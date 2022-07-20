Казахстанским водителям разрешат ездить без бумажных документов

Казахстанские водители смогут управлять автомобилями без наличия при себе удостоверения личности. Информацию подтвердили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП), передает Tengrinews.kz.

На прошлой неделе Глава государства подписал закон о развитии цифровизации в Казахстане, приравнивающий электронные документы их бумажным аналогам. Мы спросили в министерстве, означает ли это, что казахстанские водители смогут ездить за рулем без удостоверения личности (при этом необходимо показывать официальные цифровые документы).

«Да, так как согласно внесенным поправкам документы, удостоверяющие личность, используемые и представляемые физическим и юридическим лицам посредством сервиса цифровых документов, равнозначны документам на бумажном носителе», — ответил пресс-секретарь Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Ерхан Таткен.

Здесь необходимо отметить, что еще с февраля 2021 года казахстанцам разрешили ездить без прав и техпаспорта, но только при наличии с собой документа, удостоверяющего личность — паспорта гражданина Казахстана, удостоверения личности. В ведомстве отметили, что уже сейчас цифровые документы используются во всех филиалах НАО «Государственная корпорация “Правительства для граждан”, во всех аэропортах страны, у нотариусов, в банках второго уровня, в ЕНПФ по вопросам пенсионных услуг, в “Первом кредитном бюро”, в “Казпочте” по вопросам почтовых услуг, а также при перевозках КТЖ.

«Закон “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информационной безопасности” позволит гражданам страны беспрепятственно использовать цифровые документы в большинстве жизненных ситуаций и увеличить сферы их использования. Данный закон вступит в силу по истечении 10 календарных дней со дня его первого официального опубликования в газетах “Казахстанская правда”, “Егемен Қазақстан” и в Эталонном банке НПА», — объяснили в МЦРИАП.

Казахстанцам посредством мобильных приложений eGov Mobile и некоторых банковских приложениях доступны следующие цифровые документы:

удостоверение личности​;.

водительское удостоверение;.

свидетельство о рождении​;.

свидетельство о заключении брака;​

свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества​;.

свидетельство о расторжении брака;.

технический паспорт​;.

результат ПЦР-тестирования на COVID-19​;.

студенческий билет​; диплом​;.

удостоверение пенсионера​;.

удостоверение кандаса​;.

свидетельство о регистрации транспортного средства​;.

социальный ID; паспорт вакцинации​;.

удостоверение лица с инвалидностью​;.

удостоверение о многодетной семье;.

удостоверение получателя адресной социальной помощи.

15 июля Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной безопасности и образования».

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