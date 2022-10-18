Казахстанским врачам хотят позволить отказываться от лечения пациента

Соответствующий законопроект разработал Минздрав. Документ опубликован на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 31 октября.

Министерство здравоохранения разработало концепцию проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения», сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается предусмотреть возможность создания правового механизма по юридической защите врачей, при которых тот сможет отказаться от лечения пациента.

Так, лечащий врач по согласованию с руководителем медицинской организации может отказаться от наблюдения за пациентом и его лечения при единомоментном соблюдении трех условий:

отказ от ведения пациента не угрожает его жизни;

отказ от ведения не угрожает здоровью окружающих;

отказ от ведения согласован с должностным лицом медорганизации.

Как поясняется, такая мера связана с участившимися случаями нападения на медицинских работников. Так, приводятся данные, что за период ЧП, произошедших январских событиях были нападения на 20 объектов здравоохранения. Из них – пять стационаров, один объект ПМСП, 14 аптек, которые находились в Алматы. Пострадали за этот период семь медработников, из них пять – в Алматы, по одному – в Шымкенте и Алматинской области.

Кроме того, приводятся факты нападения на медицинских работников службы скорой медицинской помощи при осуществлении должностных полномочий.

В связи с чем предлагается разработать механизм регулирования правоотношений врача и пациента, к примеру, отказ врача от ведения пациента в связи с возникновением опасности, угрожающей жизни или здоровью медицинского работника, конфликтом интересов.

Также говорится о необходимости принятия мер по дестигматизации пациентов с психическими и поведенческими расстройствами.

В основном пациенты психиатрического (наркологического) профиля не представляют социальную опасность, 98-99%. Вместе с тем обществом все пациенты психиатрического профиля воспринимаются социально опасными, в связи с чем возникает необходимость четкого определения лица, представляющего социальную опасность, в целях предотвращения нарушения прав других психических больных. В этой связи предлагается внесение нового понятия, как социальная опасность лица с психическим поведенческим расстройством, в том числе связанным с употреблением психоактивных веществ, – говорится в концепции.

Законопроектом также предусматривается совершенствование и развитие органного донорства, то есть прижизненного волеизъявления самого гражданина (потенциального донора) на посмертное донорство.

Так, на 10 сентября 2022 года в листе ожидания находится 3562 пациента, нуждающихся в трансплантации органов, в том числе 77 детей (3208 пациентов нуждаются в пересадке почки, 179 – печени, 153 – сердца, 16 – легких и 6 – легочно-сердечного комплекса).

В здравоохранении развиты современные медицинские инновационные технологии в области трансплантации, имеются подготовленные специалисты. Однако из-за дефицита донорских органов пациенты годами ожидают очереди на трансплантацию или умирают, не дождавшись ее. Предлагаемая поправка будет способствовать увеличению донорского пула и получения доступа граждан РК к трансплантации органов или тканей, сведет к минимуму риск купли-продажи органов, – поясняют в Минздраве.

Как отмечается, мировая практика показывает, что для увеличения пула донорских органов в качестве прижизненного донора могут выступить супруги при наличии тканевой совместимости с реципиентом.

Доступность получения трансплантологической помощи населению страны позволит обеспечить качество и продолжительность жизни пациента.

В концепции также предлагается ввести норму по запрету оборота электронных систем потребления (вейпов) и ароматизаторов ввиду высокого потребления вейпов среди подростков и детей, а также бесконтрольной повсеместной продажи, повлекшей вейповую эпидемию в стране.

В качестве доказательства приводятся данные исследования ВОЗ в Казахстане среди подростков от 11 до 15 лет, которые показали, что потребление электронных сигарет увеличилось за 4 года в 3 раза, 15% мальчиков и 6% девочек признались, что уже пробовали их.

В Минздраве отмечают, что потребление табачных изделий является одним из факторов риска развития неинфекционных заболеваний (болезней системы кровообращения, органов дыхания и онкологических заболеваний).

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 31 октября.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.