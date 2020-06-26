Казахстанско-российская граница пока остается закрытой — Погранслужба

Когда откроются государственные границы Казахстана, ответил заместитель начальника департамента пограничного контроля Пограничной службы Комитета национальной безопасности Олег Фисенко, передает Tengrinews.kz.

«Вопрос открытия границ и восстановления прежнего порядка будет решаться поэтапно, на основе комплексного анализа с учетом как минимум трех основных показателей: улучшение эпидситуации в стране, возможность и условия возобновления международного воздушного и железнодорожного сообщения, открытость границ для казахстанцев и эпидситуация в тех странах, куда планируются поездки», — пояснил Олег Фисенко на брифинге в СЦК.

На сегодняшний день по такой схеме возобновлено воздушное сообщение с Турцией, осуществляются рейсы с Южной Кореей.

Ранее главный санитарный врач республики на транспорте Садвакас Байгабулов сообщил, что Казахстан обновляет список стран для международных вылетов.

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