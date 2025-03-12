Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек сообщил, что к концу этого года запланирована регистрация отечественного лекарства от рака.

Полным ходом идут клинические испытания второго уровня, сообщил министр.

«В прошлом году мы завершили клинические испытания первого уровня. Теперь расширено количество больных, с которыми мы работаем. На все виды рака сейчас тестируется. В прошлом году, напомню, мы тестировали только рак толстой кишки. Теперь все виды рака уже тестируются. Планируем к концу этого года уже зарегистрировать препарат и выходить на рынок. Результаты идут очень хорошие, устойчивые. В среднем на 30% уменьшились опухоли и началась ремиссия у тех больных, которые по особой процедуре участвовали в тестировании уже на себе этого препарата. К концу этого года мы всех соберем, сделаем пресс-конференцию и официально представим. Нам помогает минздравоохранения. Это 10-летний цикл очень длинный — первый этап, клинические испытания, доклинические испытания, мы сейчас по мере возможностей, без ущерба сократили процедуру»,- говорит Саясат Нурбек.

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