Казахстанское молоко будет вытеснено. О чем говорили на встрече костанайские агробизнесмены

Костанайские агробизнесмены уже не раз озвучивали свои предложения по поводу внесения изменений в систему субсидирования агропромышленного сектора.

В первую очередь, они просят не так часто менять правила и механизмы, как это происходит каждый год. Например, весной они получают деньги, когда правила их выдачи еще не появились. Эффективность, говорят аграрии, из-за этого снижается. Помимо этого, к примеру, отмечает глава хозяйства в Алтынсаринском районе Александр Бородин, надо что-то решать и с ростом цен на субсидируемую продукцию, стоимость которой поднимается с учетом увеличения субсидий.

«Не успели огласить, что от 20-25 и сразу стоимость тракторов поднялась. Стоил трактор 55 миллионов, а в декабре 2021 года уже 70 миллионов тенге. Также нужно заменить единой выплатой субсидий от реализованной продукции и реализованной внутри страны», — отметил директор ТОО «Зуевка» Александр Бородин.

Костанайские животноводы, в свою очередь, не согласны с отменой субсидирования затрат в этой отрасли, а это покупка семян, удобрений и гербицидов. Они выращивая, к примеру, пшеницу или кукурузу, не продают их, а оставляют на корм скоту. В итоге, могут остаться без финансовой поддержки от государства в этом направлении. Есть и другие проблемы, которые можно решить, сохранив субсидии на производство молока.

«Мы находимся в ЕАЭС и цена молока российского и казахстанского приблизительно одинаковая. У них размеры субсидий 5 -6 рублей, естественно, когда мы субсидии убираем и в определенный момент времени казахстанского молока не будет. Выгоднее его производить в России. Либо закрывать рынок. Если рынок не закрыт, казахстанское молоко будет вытеснено с прилавков», — отметил директор ТОО «Бек+» Степан Тен.

Помимо этого в животноводстве планируется исключить промежуточные технологические процессы, а это ведение селекционно-племенной работы и инвестсубсидии за приобретенный племенной молодняк и суточных цыплят, что тоже, отмечают бизнесмены, может отрицательно сказаться на развитии отрасли.

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