Микро- и малый бизнес в Казахстане смогут освободиться от штрафов и пеней при условии полного погашения основной налоговой задолженности до 1 апреля. Соответствующий приказ подписал министр финансов Мади Такиев, передает informburo.kz

Воспользоваться мерой можно до 31 марта включительно. Предпринимателям необходимо полностью оплатить сумму основного долга — после этого система автоматически произведёт списание начисленных штрафов и пеней.

Амнистия распространяется на:

пени, отражённые в лицевом счёте налогоплательщика по состоянию на 1 января 2026 года, а также начисленные с 1 января до даты погашения недоимки;

штрафы за налоговые правонарушения, числящиеся на 1 января;

пени и штрафы при условии полного исполнения до 1 апреля обязательств по налогам и другим обязательным платежам, срок уплаты которых был изменён в рамках налогового законодательства либо законодательства о реабилитации и банкротстве;

штрафы за осуществление оборотов без постановки на учёт в качестве плательщика НДС по операциям, совершённым до 1 января.

При этом списание не коснётся пеней по налоговым обязательствам физических лиц, не связанным с предпринимательской деятельностью или частной практикой. Также амнистия не распространяется на штрафы за нарушения, не относящиеся к бизнесу.

Окончательное решение о списании принимается специальной комиссией по итогам инвентаризации лицевых счетов и постановлений органов государственных доходов о наложении административных взысканий.

Региональные департаменты госдоходов будут ежемесячно отчитываться о проведённой работе, а итоговый отчёт должен быть представлен до 10 апреля.

В Комитете государственных доходов отметили, что мера направлена на поддержку бизнеса — предпринимателям дают возможность урегулировать долги и продолжить работу без накопленных финансовых санкций.

