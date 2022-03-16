Казахстанскую систему школьного образования ждет очередная реформа

После критики главы государства в Казахстане начали работу по изменению содержания школьных учебников и программ.

Казахстанскую систему школьного образования ждёт очередная реформа. В МОНе уже создали для этого рабочую группу. Несмотря на многолетние бюджетные вливания и многочисленные госпрограммы, качество знаний казахстанских учеников только ухудшается. Положением дел не довольны не только родители и учителя, но и президент. После критики Главы государства начата работа по изменению содержания школьных учебников и программ, передает телеканал «Хабар 24».

Однако планы чиновников уже наделали немало шума. Эмоциональное выступление профессора Алмы Абылкасымовой на съезде учителей математики. Академик в открытую раскритиковала содержание обновленной программы образования, заявив, что обновлёнку в школах страны внедряли хаотично. Нарушен не только принцип системности обучения, но и наработанная десятилетиями педагогическая методика. Не учли разработчики и возрастные особенности детей.

«Любое ГОСО должно внедряться последовательно, преемственно с 1 класса. В этом году – 1 класс, в следующем году – второй класс и т.д. Мы ввели 1 класс в 2016-2017 году, второй класс, независимо, школы обучались по ГОСО 2012, ввели в 2017-2018 — сразу 2-5-7 классы. Это издательствам выгодно. Какой тираж собирали! За 4 года ввели все учебники, причем, учителя, вы прекрасно знаете, в основной школе, в старшей школе, старшую школу еще можно понять, сплошь курс высшей математики», — говорит академик НАН Алма Абылкасымова.

Со слов Абылкасымовой, новые учебники тогда переделывали буквально на ходу, в начале учебного года. А школьники потеряли интерес не только к математике, но и точным наукам в целом. Такое положение дел она назвала угрозой национальной безопасности. Разработкой же программы обновлённого содержания занимались в Назарбаев интеллектуальной школе.

«В первую очередь у нас были подходы по изменению, реформированию образования принимались одной только организацией – это Назарбаев Интеллектуальной школы. Вся информация оттуда должна была транслироваться в обычную массовую школу. Но мы знаем, какое финансирование в НИШ, и какое финансирование в массовой школе. Это расхождение в десятки раз. Это совершенно другие педагоги, педагоги самые лучшие были отобраны из обычных школ и перетекли в НИШ в свое время, поэтому и качественный состав педагогов разный. И, кроме того, содержание образования разное. Однако все программы по образованию писались специалистами НИШ. А уже учебники писали другие специалисты. Они вынуждены были подстраивать под учебник этот процесс под те программы, которые были определены ранее. Вот этот дисбаланс привел к тому, что мы сегодня видим. И когда сегодня министр говорит, что опять должно происходить реформирование школьных учебников, школьных программ и т.д. Я теперь слышу о том, якобы снова все реформирование будет проводиться теми же людьми, кто уже реформировал», — отметила депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова.

В Министерстве признали, после поручения Главы государства создали рабочую группу, куда действительно вошли и специалисты Назарбаев интеллектуальной школы. В ведомстве заверили, что помимо них над изменением содержания учебников и программ будут работать и другие люди.

«В состав входят 212 человек, куда входят ученые, доктора наук, кандидаты педнаук, есть лучшие учителя Назарбаев интеллектуальной школы, «Билим» инновация лицея. Из 17 регионов приглашены в рабочую группу также лучшие учителя, мастера и также лучшие методисты. Рабочая группа состоит как из профессорско-преподавательского состава, так и из практиков. Поэтому группа такая очень солидная и она уже начала свою первую работу», — объясняет председатель комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова.

Снижение уровня школьного образования наблюдается в стране последние 10 лет. И несмотря на множество госпрограмм и потраченные триллионы, ситуация особо не меняется. Этот факт подтверждают и данные международной системы оценки PISA, результаты которого дают повод задуматься — функционально неграмотными в стране, по данным аналитиков Ranking.kz, оказались почти две трети учащихся. Однако, глава Министерства образования Асхат Аймагамбетов тогда поспешил развеять опасения казахстанцев. Мол, тестирование впервые проводили на компьютерах, что повлияло на исход. Реальные же результаты, по заверениям министра, покажет следующее тестирование, когда подрастут дети «обновлёнки». К слову, Казахстан занял тогда 69 место из 79. Очередные реформы школьного образования еще не начались, но уже наделали немало шума.

Так, накануне в сети появилось открытое письмо авторов учебников, которые обвинили Республиканский научно-практический центр экспертизы содержания образования в лоббировании интересов определённых издательств. Они выступили с предложением вернуть гласную процедуру экспертизы с размещением макетов учебников всех издательств-претендентов в свободном доступе. Кроме того, авторы попросили законодательно закрепить несменяемость учебных программ в течение 5 лет, как это принято в большинстве стран.

Сейчас же, по их мнению, цитата: «Чехарда с программами образования, которые изменяются каждые 2 года». Это значительно снижает их качество, как, впрочем, и качество разработанной по ним учебной литературы.

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