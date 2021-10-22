Казахстанскую вакцину от коронавируса для кошек представили в Нур-Султане

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Казахстанскую вакцину против Covid-19 для кошек сегодня презентовали на крупной международной выставке Kazagro/Kazfarm-2021 в Нур-Султане. Об этом сообщил директор международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном исследовательском университете Кайсар Табынов, пишет informburo.kz
Вакцина для кошек называется Naruvax-C19 (pets). С разработкой ознакомился министр сельского хозяйства РК Ербол Карашокеев.
«Над созданием нашей Covid-19 вакцины для кошек трудились учёные международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном исследовательском университете МСХ, Национальный научный центр особо опасных инфекций МЗ РК. Вакцина Naruvax-C19 (pets) в режиме двукратной иммунизации была полностью безопасна у кошек, а также обеспечивала защиту от вируса SARS-COV-2. Она также индуцировала образование высоких титров нейтрализующих антител против «дельта» варианта вируса Covid-19″, – написал Кайсар Табынов в Facebook.
Он отметил, что домашние питомцы, в частности кошки, подвержены коронавирусной инфекции, и потенциально могут внести свой вклад в мутацию вируса.
Ряд мировых фармакологических гигантов также создают вакцины для животных.
В марте этого года сообщалось, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против Covid-19 для животных «Карнивак-Ков».
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области