Казахстанскую вакцину от коронавируса для кошек представили в Нур-Султане

Казахстанскую вакцину против Covid-19 для кошек сегодня презентовали на крупной международной выставке Kazagro/Kazfarm-2021 в Нур-Султане. Об этом сообщил директор международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном исследовательском университете Кайсар Табынов, пишет informburo.kz

Вакцина для кошек называется Naruvax-C19 (pets). С разработкой ознакомился министр сельского хозяйства РК Ербол Карашокеев.

«Над созданием нашей Covid-19 вакцины для кошек трудились учёные международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном исследовательском университете МСХ, Национальный научный центр особо опасных инфекций МЗ РК. Вакцина Naruvax-C19 (pets) в режиме двукратной иммунизации была полностью безопасна у кошек, а также обеспечивала защиту от вируса SARS-COV-2. Она также индуцировала образование высоких титров нейтрализующих антител против «дельта» варианта вируса Covid-19″, – написал Кайсар Табынов в Facebook.

Он отметил, что домашние питомцы, в частности кошки, подвержены коронавирусной инфекции, и потенциально могут внести свой вклад в мутацию вируса.

Ряд мировых фармакологических гигантов также создают вакцины для животных.

В марте этого года сообщалось, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против Covid-19 для животных «Карнивак-Ков».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.