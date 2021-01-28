Казахстанскую вакцину от «ковида» могут зарегистрировать не раньше апреля

Вакцинация от «ковида» российским препаратом «Спутник V» начнется уже в начале февраля. На данный момент в страну ожидается поставка этих вакцин. А вот к применению казахстанской разработки приступить планируют не раньше апреля. Сейчас ученые-исследователи наблюдают за действием нашей вакцины на добровольцах, передает alau.kz

Подготовка к проведению массовой вакцинации от коронавируса в Казахстане вот-вот завершится. Буквально завтра в стране планируют закончить обучение медицинских работников. В этом месяце их знакомили с тактикой вакцинации и обеспечением ее безопасности и эффективности. Теперь дело остается за поставкой самих вакцин. В Казахстане ожидается поставка и использование следующих вакцин. В начале февраля первая партия вакцины «Спутник V» российского производства в объеме до 20 тысяч доз. Имеется договоренность с российской стороной на поставку данной партии путем разового ввоза на территорию Республики Казахстан. Как ожидается, 15 февраля Карагандинский фармацевтический комплекс получит регистрацию на производство российской вакцины «Спутник V». Но к выпуску первой партии этого препарата там уже приступили. И с 26 февраля выпущенные в Караганде 90 тысяч доз начнут отгружать на склад, а затем в регионы нашей страны. А вот казахстанская вакцина «KazQOVID-in» регистрацию может получить не раньше апреля. Тогда же начнется ее применение.

«11 января был закончен набор добровольцев и вакцинировано 3000 человек. На данный момент ведется динамическое наблюдение за участниками исследования. Ввиду незаконченных исследований и конфиденциальности информации результаты исследования разработчиками будут представлены по окончанию исследования»,- сказал первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

Для того, чтобы не путаться каким из препаратов будет привит каждый из вакцинируемых казахстанцев, данные об этом занесут в электронный паспорт вакцинации. Главной задачей этого документа пока называют хранение информации о дате прививки и виде вакцины. Эти сведения называют важными, так как есть вероятность, что в будущем прививаться от «ковида» придется ежегодно. А вот каких-то привилегий полученная вакцина не подразумевает. Кроме того, вакцинация будет проходить на добровольной основе. И перед тем, как получить дозу препарата, необходимо будет подписать согласие или отказ на вакцинацию. Первым возможность получения вакцины предоставят медикам инфекционных больниц, отделений реанимации и интенсивной терапии, первичной медико-санитарной помощи, скорой помощи, а также приемных покоев больниц и сотрудникам санэпидслужбы.

«Наиболее действенной и системной мерой для преодоления кризиса является массовая вакцинация. Это не значит, что будет проводиться насильственная вакцинация, как утверждают некоторые провокаторы. Но люди должны понимать, что вакцинация это выход из тяжелейшего положения. Важно создать все условия для ее качественного проведения. Кампания по вакцинации должна проводиться организованно»,- озвучил в своем обращении президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Сейчас в областях принимают меры для местного хранения вакцины от «ковида». Для этого закупается специальное холодильное оборудование и отлаживается механизм транспортировки. Регламент, который предусматривает все эти правила, в Казахстане уже разработан. Контроль за его исполнением будет проходить на каждом этапе поставки препарата в регионы.

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