Казахстанскую вакцину против КВИ начнут выпускать в марте 2021

Завод по производству вакцин от коронавируса будет запущен в Жамбылской области в 2021 году, ожидается, что выпуск первых вакцин начнется в марте. Об этом во время брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций сообщил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает BaigeNews.kz

«Вы знаете, по поручению Главы государства в Кордайском районе строится завод по производству вакцин. Там есть Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности. Они выпускают вакцины против дерматита, бруцеллеза, птичьего гриппа. Теперь там будет открыт новый завод. Как минимум он будет способен производить от 30 миллионов до 60 миллионов доз вакцин от коронавируса. По планам, до конца года завод будет запущен. В марте будет выпускать вакцину. В этом вопросе есть полная поддержка правительства и есть контроль со стороны правительства», — рассказал Бердибек Сапарбаев.

Он также отметил, что стоимость завода составит около 7 миллиардов тенге. По словам главы региона, для сотрудников НИИ построят несколько жилых домов. Первый них будет сдан в эксплантацию уже в следующем году.

«Для поддержки сотрудников НИИ проблем биологической безопасности строится жилой дом. 60-квартирный жилой дом для сотрудников будет сдан в следующем году. Строительство еще двух жилых домов начнется в следующем году. Таким образом, все они будут обеспечены жильем. Что касается заработных плат НИИ, вы понимаете, что мы должны привлекать квалифицированных специалистов, сейчас рассматривается вопрос о поднятии их заработной платы», — заверил Бердибек Сапарбаев.

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