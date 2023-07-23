Казахстану не хватает молока. Где берут сырьё производители сыра и творога

В Казахстане не хватает молочной продукции. Наша страна обеспечивает себя молоком, но, например, по сырам и творогу закрывает потребность всего на 50%, передает informburo.kz. По словам предпринимателей, проблем в отрасли немало: не хватает сырья, есть зависимость от порошкового молока, не хватает государственной поддержки, сообщает «31 канал».

Казахстан всё ещё зависим от импортной молочной продукции. Несмотря на то, что молока в стране производят всё больше, глубокая переработка этого продукта отстаёт от потребления. Так, производство сливочного масла по стране покрывает почти 78% от нужного количества. Обеспеченность по сыру и творогу составляет половину, по сгущённому молоку – около 40%.

Домашнее молоко с хозподворий не отвечает требованиям техрегламентов. Именно поэтому предприниматели и вынуждены покупать импортное порошковое молоко, которое у нас не производят, и делать из него переработанные молочные продукты.

При этом, по словам представителей отрасли, производство и переработка молока – бизнес не самый прибыльный, многие предприятия за последние десятилетия закрылись. Давит на рынок российская продукция, которую поставляют на казахстанский рынок.

«Переработчики Российской Федерации устраивают демпинг, поэтому наши молокоперерабатывающие заводы, чтобы конкурировать с ними, вынуждены снижать закупочную стоимость молока», – пояснил предприниматель Сагынгазы Курманалин.

При этом, как рассказали в Молочном союзе Казахстана, предприятиям не хватает господдержки. Субсидий выделяют мало. Если в России субсидируют 10% от производства агрокомплекса, в Беларуси – 18%, то в нашей стране всего 3%. Но и их получить непросто.

«Раньше мы получали субсидии после того, как произвели масло и заложили на склад для дальнейшей реализации. Сейчас, по новым правилам, мы получить субсидии можем только после того, как реализуем это масло. То есть я сегодня произвёл продукцию, а субсидии получу через пять, а то и восемь месяцев, когда реализую последние килограммы. А нам субсидии нужны для оборотных средств», – посетовал руководитель Молочного союза Казахстана Владимир Кожевников.

Как отметили предприниматели, им приходится брать кредиты под невыгодные проценты. В Министерстве сельского хозяйства рассказали, что подходы к государственной поддержке агропромышленного комплекса планируется пересмотреть. Для этого была создана рабочая группа.

Фото взято rbclife.ru

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.