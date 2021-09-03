USD 426.34
EUR 505.17
RUB 5.86
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Казахстану нужна атомная станция — Токаев

Казахстану нужна атомная станция — Токаев

primeminister.kz

Vinkmag ad

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республике нужна АЭС, считает, что этот вопрос надо рассмотреть предметно, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости

«В послании народу Казахстана я поставил задачу всесторонне изучить возможность создания в Казахстане атомной энергетики. Важно в должной мере учесть насущные потребности государства, граждан и бизнеса. Я сам считаю, что пришло время предметно рассмотреть данный вопрос, поскольку Казахстану нужна атомная станция», — сказал Токаев на Восточном экономическом форуме — 2021, выступая в режиме онлайн.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Жаналыктар — 2.09.21
Следующая новость

Как будут проверять работников и работодателя по вакцинации