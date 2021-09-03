Казахстану нужна атомная станция — Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республике нужна АЭС, считает, что этот вопрос надо рассмотреть предметно, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

«В послании народу Казахстана я поставил задачу всесторонне изучить возможность создания в Казахстане атомной энергетики. Важно в должной мере учесть насущные потребности государства, граждан и бизнеса. Я сам считаю, что пришло время предметно рассмотреть данный вопрос, поскольку Казахстану нужна атомная станция», — сказал Токаев на Восточном экономическом форуме — 2021, выступая в режиме онлайн.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

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