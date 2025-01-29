Снижение цен на нефть представляет большую угрозу для Казахстана из-за высокой зависимости экономики от данного сектора. Такое мнение LS озвучил старший аналитик департамента консалтинговых услуг AERC Ерасыл Серікбай.

Собеседник LS скептически отнесся к заявлению президента США Дональда Трампа о том, что он обвалит цены на черное золото в случае, если в скором времени не завершится война России и Украины.

Тем не менее, по словам аналитика, из-за высокой зависимости экономики Казахстана от нефтегазового сектора удешевление черного золота представляет значительную угрозу.

Серікбай обратил внимание на то, что для гарантированного изъятия из Нацфонда в республиканский бюджет в размере 2 трлн тенге ежегодно* стоимость отсечения на углеводород составляет $42,3 за баррель в 2025 году и $41-39,4 за баррель в 2026-2027 годах.

«Если сырье будет дешевле, это приведет к серьезному дефициту бюджета, который уже является актуальной проблемой для страны. Потребуются радикальные меры по сокращению госрасходов, включая социальные программы и инфраструктурные проекты. Также это приведет к возможному увеличению внешнего долга и ослаблению национальной валюты», – спрогнозировал аналитик.

В связи с этим, по словам собеседника LS, в условиях повышенной волатильности на нефтяных рынках правительству необходимо разработать меры по снижению влияния сектора на страну и минимизации краткосрочных рисков.

«Важно совершить диверсификацию экономики через ускорение развития несырьевых отраслей, оптимизировать госрасходы, которые превышают доходы и увеличивают трансферты из Нацфонда. Помимо этого, нужно принять меры по укреплению валютных резервов», – рекомендовал Серікбай.

Возвращаясь к угрозам Трампа, собеседник LS отметил, что фьючерсы сейчас демонстрируют снижение на этом фоне. По данным ICE на 18:45 по времени Астаны 24 января, Brent торгуется по $78,73 за баррель, что указывает на чувствительность нефтяного рынка к политическим заявлениям США.

В то же время основным инструментом Америки для удешевления сырья является увеличение собственной добычи. Дополнительным механизмом может стать продажа объемов из стратегических запасов, которые снизились на 1,02 млн баррелей за неделю, согласно последним данным.

«Приверженность Трампа наращиванию производства черного золота подтверждается его политическим курсом на снижение экологических ограничений. Но потенциал для критического обвала цен без участия ключевых игроков рынка ограничен. Сланцевая добыча в США имеет себестоимость около $40-50 за баррель, что делает ее уязвимой при удешевлении. Таким образом, краткосрочное падение стоимости возможно, но долгосрочная устойчивость низких показателей экономически нецелесообразна для американских производителей», – высказался аналитик.

Маловероятным Серікбай назвал и сценарий, где Саудовская Аравия и ОПЕК идут навстречу американскому президенту, наращивая свои объемы.

По словам собеседника LS, в мире ожидается замедление роста спроса на черное золото. Это связано с неопределенностью перспектив экономического роста Китая – крупнейшего импортера сырья. Расширение предложения на этом фоне значительно усилит дисбаланс на рынке, что приведет к снижению цен на нефтепродукты. Однако в условиях действующей сделки ОПЕК+ и усиливающихся санкций в отношении России подобный сценарий может быть нивелирован, считает аналитик.

«Тем не менее в случае, если Саудовская Аравия и ОПЕК согласятся нарастить производство в ответ на давление со стороны США, предложения на рынке резко станет больше. Саудовская Аравия обладает значительными резервными мощностями, что позволяет ей оперативно увеличивать добычу. Такие действия значительно снизят цены на черное золото. Для экономики Казахстана это приведет к негативным последствиям, включая снижение нефтяных доходов, девальвационное давление из-за падения экспортной выручки, бюджетную нестабильность», – отметил собеседник LS.

Увеличение добычи со стороны России, по мнению Серікбая, также вряд ли произойдет ввиду санкционного давления.

«Введенные 10 января ограничения в отношении энергетических компаний, включая более 160 танкеров, перевозящих черное золото для России, Ирана и Венесуэлы, а также страховых компаний, обслуживающих суда, дополнительно усложняют логистику и торговлю для этих стран. Однако экспорт нефти, закупаемой по ценам ниже установленных пределов, на «неконфликтных» танкерах остается возможным для России», – заключил Серікбай.

Эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов также скептически отнесся к тому, что США удастся уронить цены на черное золото в долгосрочной перспективе, так как это достаточно долгий процесс.

Даже если Саудовская Аравия и ОАЭ согласятся на предложение Трампа, что собеседник LS назвал маловероятным, то в ближайшие год-два, по подсчетам основателя программы «Байдильдинов. Нефть», они могут увеличить производство на 2-2,5 млн баррелей в сутки. В мировых масштабах (104-105 млн баррелей в день) это не нанесет существенного ущерба.

«Саудиты сейчас добывают порядка 9 млн баррелей в сутки при цене $80 за баррелей. Это $720 млн в день. Если они увеличат до потолка в 12 млн баррелей, то нефть будет продаваться по $60, чтобы производство не понесло потери. При этом себестоимость станет дороже. Вряд ли это устроит королевство в долгосрочной перспективе. Таким образом, Трамп должен предложить супервыгодные условия, чтобы ближневосточная страна согласилась пожертвовать своей чистой прибылью», – посчитал собеседник LS.

Сами Штаты могут увеличить производство в районе 1-1,5 млн баррелей в сутки в течение одного-двух лет. Для американских компаний, по мнению эксперта, также будет важна цена выше $60 за баррель как минимум.

В то же время Байдильдинов обратил внимание на то, что 24 января этого года «Тенгизшевройл»** объявил о долгожданном запуске проекта будущего расширения (ПБР) Тенгиза, в рамках которого извлечение черного золота вырастет на 12 млн тонн в год, до 40 млн тонн в год.

«Во-первых, Казахстан опять не выполнит обязательства по сокращению добычи в рамках ОПЕК+***. Во-вторых, это яркий пример того, как американские компании выполняют поручения своего президента. 23 января Трамп сказал: «Drill, baby, drill» («Бури, детка, бури»), и буквально на следующий день ТШО начал свой проект, который откладывал неоднократно. Ни указов, ни поручений президента, ни дорожных карт, ни совещаний, как у нас принято – ничего не было. Просто американский президент сказал – и компании начали выполнять. Так же должны выполняться поручения президента Казахстана», – отметил Байдильдинов.

Возвращаясь к мировой добыче, Байдильдинов отметил, что если стоимость Brent будет снижена до $60 за баррель, на Россию это не окажет болезненного воздействия. По словам эксперта, федерация продает свой углеводород примерно по такой же стоимости.

Поэтому нужно будет опускать цены до $40 за баррель. В таком случае РФ может пойти на дальнейшую девальвацию рубля.

«На этом фоне для Казахстана в ближайшем будущем я не вижу ничего хорошего. Если стоимость на черное золото снизится и Россия пойдет на дальнейшее снижение своей валюты, наш тенге покатится вниз. Поэтому правительству нужно заблаговременно готовиться к затяжному кризису, который, судя по всему, может начаться в ближайшее время», – заключил он.

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