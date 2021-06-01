Казахстану рекомендовали открыть все школы

Глава представительства ЮНИСЕФ в Казахстане Артур ван Дизен рекомендовал Казахстану открыть все школы в новом учебном году, передает Tengrinews.kz.

«ЮНИСЕФ рекомендует открыть все школы в новом учебном году с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Школы должны закрываться в последнюю очередь и открываться в первую», — сказал Артур ван Дизен.

По его словам, из-за закрытия школ в период пандемии в мире каждый третий школьник, или 463 миллиона детей, не имели дистанционного доступа к образованию, и дети Казахстана не стали исключением.

«Министерство образования признает необходимость принятия срочных мер для оптимизации этих последствий. ЮНИСЕФ Казахстан рекомендует провести мониторинг для определения потерь в обучении. По его результатам рекомендуется сформировать и протестировать программы по восстановлению знаний учащихся на основе индивидуального подхода. ЮНИСЕФ готов оказать помощь в разработке таких программ», — заключил он.

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