Казахстану рекомендовали открыть все школы

Глава представительства ЮНИСЕФ в Казахстане Артур ван Дизен рекомендовал Казахстану открыть все школы в новом учебном году, передает Tengrinews.kz.
«ЮНИСЕФ рекомендует открыть все школы в новом учебном году с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Школы должны закрываться в последнюю очередь и открываться в первую», — сказал Артур ван Дизен.
«Министерство образования признает необходимость принятия срочных мер для оптимизации этих последствий. ЮНИСЕФ Казахстан рекомендует провести мониторинг для определения потерь в обучении. По его результатам рекомендуется сформировать и протестировать программы по восстановлению знаний учащихся на основе индивидуального подхода. ЮНИСЕФ готов оказать помощь в разработке таких программ», — заключил он.
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