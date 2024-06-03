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Казахстану «угрожает» аномальная жара в 50 градусов

Фотография для новости Казахстану "угрожает" аномальная жара в 50 градусов

pixabay.com

В мессенджере WhatsАpp встревоженные казахстанцы делятся сообщением о том, что летом всех ждет изнуряющая жара, сообщает stopfake.kz

Якобы температура поднимется до 50 градусов по Цельсию. Мол, ученые говорят, что такое явление происходит раз в 60 лет. Это ложь.

Фейк о рекордном повышении температуры не нов. Наш сайт уже писал об идентичной рассылке, которая появилась в июне прошлого года.

Информацию, рассылаемую в этом году, прокомментировали в РГП «Казгидромет».

«Сезонные прогнозы являются консультативными. Они всегда уточняются более краткосрочными. «»Казгидромет» дает прогноз на сутки, 3 дня и неделю. Месячные прогнозы оправдываются только на 70%.

В Казахстане есть засушливые регионы. В частности, Туркестанская область. Для этого региона является нормой повышение температуры до 40 градусов летом.

Ни в одной стране мира синоптики не дают прогнозы на целый сезон. Они могут быть только приблизительными. В развитых странах прогноз делается на день, 3 дня и неделю. Причем недельные прогнозы тоже уточняются. Чем больший временной период охватывает прогноз, тем он меньше совпадает с реальной картиной.

«Не стоит верить всей информации, размещенной в Интернете. Доверяйте только официальным источникам», — сообщает stopfake.kz.

 

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