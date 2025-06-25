В Казахстане новые правила контроля мобильных переводов начнут действовать с сентября. Об этом сообщил вице-министр...
Площадь территории с засушливыми условиями будет увеличиваться. Об этом сообщила пресс-служба Казгидромета.
По предварительным расчетам в июле 2025 года умеренно засушливые условия ожидаются:
- в Западно-Казахстанской области в Жаныбекском, Сырымском и Каратюбинском районах;
- в Атырауской области в Махамбетском, Макатском, Исатайском и Кзылкогинском районах;
- в Мангистауской области в Бейнеуском, Мангистауском и Каракиянском районах;
- в Актюбинской области в Шалкарском и Уилском районах;
- в Костанайской области в Амангельдинском, Джангельдинском районах;
- в Карагандинской области Актогайском, Каркаралинском и Шетском районах;
- в Абайской области в Аягозском, Жарминском и Уржарском районах;
- в Алматинской области в Балхашском и Жамбылском районах;
- а также на большей части Улытауской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей.
На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме.
По мере необходимости предварительный прогноз будет уточняться.
Протоколом о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза вводится новый вид...
Как ранее информировал депутат Мажилиса Парламента РК, во время работы над новым Налоговым кодексом мы...
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.