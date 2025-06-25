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Казахстану угрожает засуха — прогноз

— Сегодня, 12:14
Изображение для новости: Казахстану угрожает засуха — прогноз

pixabay.com

Площадь территории с засушливыми условиями будет увеличиваться. Об этом сообщила пресс-служба Казгидромета. 

По предварительным расчетам в июле 2025 года умеренно засушливые условия ожидаются:

  • в Западно-Казахстанской области в Жаныбекском, Сырымском и Каратюбинском районах;
  • в Атырауской области в Махамбетском, Макатском, Исатайском и Кзылкогинском районах;
  • в Мангистауской области в Бейнеуском, Мангистауском и Каракиянском районах;
  • в Актюбинской области в Шалкарском и Уилском районах;
  • в Костанайской области в Амангельдинском, Джангельдинском районах;
  • в Карагандинской области Актогайском, Каркаралинском и Шетском районах;
  • в Абайской области в Аягозском, Жарминском и Уржарском районах;
  • в Алматинской области в Балхашском и Жамбылском районах;
  • а также на большей части Улытауской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей.

На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме.

По мере необходимости предварительный прогноз будет уточняться.



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