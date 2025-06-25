Площадь территории с засушливыми условиями будет увеличиваться. Об этом сообщила пресс-служба Казгидромета.

По предварительным расчетам в июле 2025 года умеренно засушливые условия ожидаются:

На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме.

По мере необходимости предварительный прогноз будет уточняться.

Как ранее информировал депутат Мажилиса Парламента РК, во время работы над новым Налоговым кодексом мы...

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