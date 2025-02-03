Природоохранная прокуратура Алматинской области провела масштабную работу по защите интересов государства в сфере управления водными ресурсами. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Казахстана.

В ходе надзорной деятельности выявлены нарушения со стороны доверительных управляющих, которые игнорировали договорные обязательства по поддержанию надлежащего технического состояния 8 водохранилищ, в частности не проводили обследование водохозяйственных систем и сооружений. Указанные обстоятельства могли повлечь необратимые последствия как для жизни и здоровья населения, так и окружающей среды.

«Благодаря принятым мерам расторгнуто 8 договоров с недобросовестными управляющими, а имущество возвращено в собственность государства на сумму более 20 млрд тг. В настоящее время по акту прокурорского надзора уполномоченными органами проводится работа по многофакторному техническому обследованию водных объектов. Органами прокуратуры области продолжается работа по обеспечению рационального использования водных ресурсов и восстановлению контроля над стратегически важными объектами», — сообщили в Генеральной прокуратуре.

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