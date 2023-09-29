«Казахстану выставлено требование» — Минфин о реестре лиц, финансируемых из-за рубежа в Казахстане

В Министерстве финансов высказались о публичном списке физических и юридических лиц, получающих иностранное финансирование, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Был опубликован список лиц, финансируемых из-за рубежа, в Казахстане. Комитет государственных доходов Министерства финансов выложил личные данные. Это нормально, что личные данные, ИИН были выложены в открытый доступ?» — спросили журналисты у вице-министра финансов Ержана Биржанова в кулуарах Сената.

«Все в рамках закона было сделано. Когда мы опубликовали данные, по 239 налогоплательщикам возникли вопросы, что мы опубликовали личные данные и что мы убрали их потом с сайта. Это не соответствует действительности. Относительно ИИН, БИН, в соответствии со статьей 30 Налогового кодекса, данные о налогоплательщике и его идентификационном номере не являются налоговой тайной. Это делается в налоговых целях», — ответил Ержан Биржанов.

Представитель Минфина подчеркнул, что в ведомстве не опубликовывали персональные данные физических лиц, а лишь тех, кто представляет налоговую отчетность.

«Для нас важна информация о налогоплательщике, который осуществляет предпринимательскую деятельность, юридическое лицо и имеет статус налогоплательщика, представляет налоговую отчетность. Вы можете даже в поисковиках наших сайтов увидеть через ИИН, БИН, мы даже некоторые услуги сделали, чтобы другие плательщики могли посмотреть статусы бездействующих налогоплательщиков, имеющих задолженность, чтобы они при составлении договоров и взаиморасчетов рассчитывали свои риски», — отметил он.

Журналисты также поинтересовались, будут ли в этот список включены госорганы, которые получают иностранное финансирование.

Вице-министр финансов указал, что услуги и виды деятельности, по которым публикуются эти данные, четко ограничены.

«Если это проведение исследований, анкетирование, четкий перечень услуг, целевое направление данных денег и по ним мы получаем соответствующую форму налоговой отчетности. По данной категории целевого назначения денег мы публикуем. А если госорган получил деньги на другие цели, мы это не публикуем. Если госорган получил деньги или проводит какой-то конкурс, это прозрачно, видно через сайты, бюджеты, сайт госзакупок», — пояснил Ержан Биржанов.

Вице-министр также пояснил, почему изначально появился «Реестр лиц, получающих деньги или иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, подлежащих опубликованию». По его словам, Казахстану выставили требование показывать источники финансирования.

«У нас есть международное соглашение FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. — Прим.), мы должны показывать источники финансирования. В рамках контроля денежных средств, которые приходят из-за рубежа, уходят за рубеж, есть еще валютный контроль. Мы эти виды контроля осуществляем, чтобы мы могли противостоять преднамеренным переводам либо отслеживать прозрачность этих переводов. Такое требование было выставлено Казахстану«, — указал он.

Ержан Биржанов отметил, что органы госдоходов со следующего года получают дополнительные функции по валютному контролю совместно с Нацбанком. Такой закон уже принят, и в рамках него будут отслеживаться переводы за рубеж. Это даст возможность пресекать факты вывода капитала, заключил вице-министр.