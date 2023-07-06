«КазАвтоЖол» обратился к автомобилистам с предупреждением

«КазАвтоЖол» в связи с наступлением праздничных дней на своем официальном сайте опубликовал обращение к казахстанским автомобилистам. Водителей предупредили об увеличении трафика на дорогах, сообщает nur.kz

Казахстанцев предупредили, что в эти праздничные дни дорожные службы будут работать в усиленном режиме.

«В связи с ожидаемым ростом трафика призываем пользователей автодорог республиканского значения перед поездкой проверить состояние транспорта, не пренебрегать правилами дорожного движения и строго соблюдать скоростной режим», — призвали в компании.

По информации «КазАвтоЖол», существенное увеличение трафика прогнозируется в выходные праздничные дни на всей республиканской сети автодорог, в том числе и на платных дорогах. Так, начиная с вечера 5 июля ожидается рост интенсивности движения на 30-40% в зависимости от участка.

Согласно прогнозу, пик проездов придется на четверг и воскресенье этой недели. В летний период самыми востребованными направлениями остаются «Астана-Щучинск» и «Алматы-Кунаев».

«Во избежание пробок и заторов перед шлагбаумовой системой оплаты проезда, рекомендуется заблаговременно пополнить счет государственного регистрационного номерного знака (ГРНЗ). Это позволит максимально сократить время проезда пунктов взимания платы (ПВП)», — говорится в сообщении.

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