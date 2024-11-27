О введении ограничения движения в Актюбинской области сообщает пресс-служба «Казавтожаол».
«27 ноября в 08:00 в Актюбинской области в связи с ремонтом по замене рельсов на железнодорожном переезде, расположенного на 89 км автодороги республиканского значения «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км 83-198 (от села Т.Жургенова до села Айке) планируется введение ограничения движения для грузовых и общественных видов автотранспорта», — говорится в сообщении.
Ориентировочное открытие дороги — 27 ноября в 14:00.