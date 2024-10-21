Заранее пополнить счета попросили казахстанских водителей. Сообщение распространила нацкомпания «КазАвтоЖол».

«С 23:00 21 октября до 5:00 22 октября 2024 года будут проводиться плановые работы по обновлению в личном кабинете KazToll, приложении Sapar, на официальном сайте, а также в платежных системах. В связи с этим просим вас заранее пополнить лицевые счета транспортных средств. Обновление необходимо для обеспечения корректной работы информационных систем. Приносим извинения за временные неудобства!», — говорится в сообщении.