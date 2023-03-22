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«Казгидромет» предупреждает жителей Костанайской области об угрозе паводков

orda.kz

По данным синоптиков в праздничные дни положительная температура воздуха будет сохраняться на большей части региона, из-за чего возможна угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения талыми водами.

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Эту всю неделю погоду в Костанайской области будет формировать восточный антициклон, который в регион принесет постепенное повышение температуры. Осадков практически не будет. По данным синоптиков из-за положительных температур возможна угроза паводка.

«Мы ждем, что во второй половине недели начнется активное таяние. Температура с середины недели начнут поступать более теплые воздушные массы с запада, с Атлантики. И ожидается повышение температуры. В ночные часы мы уже ожидаем 0,5 мороза. А в дневные 2-7 тепла», — говорит начальник отдела РГП Казгидромет Антонина Шибаршина.

На юге области в Наурзумском, Жангельдинском, Амангельдинском районах, а также в окрестностях города Аркалык синоптики прогнозируют таяние снега, сход льда на реках и подъем уровня воды.

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