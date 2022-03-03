Казгидромет сделал прогноз по паводкам

Синоптики РГП «Казгидромет» выпустили основной прогноз по паводкам.

Ожидаемые объемы влагозапасов на севере и центре республики, составленные по данным гидрометеорологических наблюдений и измерений по состоянию на 1 марта 2022 года, говорят о необходимости быть готовыми к половодью в этих регионах. На юге и юго-западе республики, по данным о снегозапасах и сумме выпавших осадков, прогнозируется маловодье.

Однако, в марте-апреле предполагаются осадки (также по данным многолетних наблюдений в сутки может выпасть месячная норма осадков, что может привести к возникновению опасных стихийных гидрометеорологических явлений). По территории Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей в бассейнах рек объемы влагозапасов наблюдаются незначительные (до 16%) превышения уровней среднемноголетних значений, которые при выпадении обильных осадков могут привести к возникновению тало-дождевых паводков.

Запасы воды в снежном покрове в бассейнах равнинных рек Казахстана характеризуются большой неравномерностью: в Карагандинской и Атырауской областях ниже среднемноголетних значений на 10-45% и 24% соответственно; в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях выше среднемноголетних значений на 16%; в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях в пределах среднемноголетнего значения.

В настоящее время процесс снегонакопления продолжается. По обработанным РГП «Казгидромет» снимкам ДЗЗ спутников «NASA» по состоянию на 1 марта 2022 года площадь территории Казахстана, покрытая снегом, составляет 65 %.

По результатам маршрутных обследований, проведенных в октябре-ноябре 2021 года, на преобладающей территории зерносеющих регионов перед уходом в зиму наблюдался дефицит запасов влаги.

Низкие запасы влаги наблюдались в верхнем пахотном слое почвы (0-20 см) на всей территории страны, за исключением некоторых районов Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей.

В метровом слое почвы недостаточный уровень запасов влаги в основном сформировался на западе, севере, востоке республики, а также преимущественно в Жамбылской и Туркестанской областях.

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