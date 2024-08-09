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Где будет засуха, сообщили синоптики

Фотография для новости Казгидромет уточнил прогноз засухи на август

pixabay.com

Согласно окончательным расчетам СИО в августе 2024 года на территории Казахстана атмосферное увлажнение ожидается умеренно влажным в отдельных районах на севере, северо-западе и востоке республики, засушливые условия предполагаются в отдельных районах Костанайской, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областей, где в течение вегетационного периода наблюдается дефицит осадков.

Умеренно влажно в августе ожидается:

  • на большей части Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и Павлодарской областей;
  • в Айтекебийском, Каргалинском, Мугалжарском и Хромтауском районах Актюбинской области;
  • в Катон-Карагайском и Куршимском районах Восточно-Казахстанской области;

Умеренно засушливые условия:

  • в южной части Балхашского района и в северной части Жамбылского района Алматинской области;
  • в Мойынкумском и Таласском районах Жамбылской области;
  • в Кармакшинском районе Кызылординской области.

На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца.

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