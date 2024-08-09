Где будет засуха, сообщили синоптики

pixabay.com
Согласно окончательным расчетам СИО в августе 2024 года на территории Казахстана атмосферное увлажнение ожидается умеренно влажным в отдельных районах на севере, северо-западе и востоке республики, засушливые условия предполагаются в отдельных районах Костанайской, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областей, где в течение вегетационного периода наблюдается дефицит осадков.
Умеренно влажно в августе ожидается:
- на большей части Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и Павлодарской областей;
- в Айтекебийском, Каргалинском, Мугалжарском и Хромтауском районах Актюбинской области;
- в Катон-Карагайском и Куршимском районах Восточно-Казахстанской области;
Умеренно засушливые условия:
- в южной части Балхашского района и в северной части Жамбылского района Алматинской области;
- в Мойынкумском и Таласском районах Жамбылской области;
- в Кармакшинском районе Кызылординской области.
На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца.
Tags: Алау алау кз алау новости алау тв засуха Казахстан Костанай Костанайская область новости новости алау новости костаная общество РТН