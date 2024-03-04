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Казгидромет выпустил основной прогноз по паводкам на 2024 год

Фотография для новости Казгидромет выпустил основной прогноз по паводкам на 2024 год

pixabay.com

По обработанным РГП «Казгидромет» снимкам дистанционного зондирования земли спутников «NASA» по состоянию на 1 марта 2024 года площадь территории Казахстана, покрытая снегом составляет 72%. Анализируя величины выпавших осадков, запасов воды в снеге, показатели осеннего увлажнения почвы, глубину промерзания почвы, а также ледовые режимы рек дана предварительная оценка паводко-опасных регионов.

В Казахстане 10 областей с повышенным риском паводков, в том числе и Костанайская.

Объёмы влагозапасов по среднемноголетних значениям в Костанайской области в бассейнах рек Тобол, Аят — притоки в Верхне-Тобольское и Каратомарское водохранилища, и Тогузак выше на 30-98%, а в бассейнах рек Торгай и Караторгай ниже на 20-23%.

В настоящее время процесс снегонакопления продолжается.

Глубина промерзания почвы в основном ниже прошлогодних показателей в среднем от 1 до 91 см в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.

Также, в бассейнах рек Тобол, Аят и Торгай Костанайской области наблюдаются ледяные корки на поверхности почвы с толщиной до 6,6 см.

В случае резкого повышения температурного фона и сильных дождей в марте это может привести к возникновению тало-дождевых паводков.

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