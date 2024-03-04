Казгидромет выпустил основной прогноз по паводкам на 2024 год

По обработанным РГП «Казгидромет» снимкам дистанционного зондирования земли спутников «NASA» по состоянию на 1 марта 2024 года площадь территории Казахстана, покрытая снегом составляет 72%. Анализируя величины выпавших осадков, запасов воды в снеге, показатели осеннего увлажнения почвы, глубину промерзания почвы, а также ледовые режимы рек дана предварительная оценка паводко-опасных регионов.

В Казахстане 10 областей с повышенным риском паводков, в том числе и Костанайская.

Объёмы влагозапасов по среднемноголетних значениям в Костанайской области в бассейнах рек Тобол, Аят — притоки в Верхне-Тобольское и Каратомарское водохранилища, и Тогузак выше на 30-98%, а в бассейнах рек Торгай и Караторгай ниже на 20-23%.

В настоящее время процесс снегонакопления продолжается.

Глубина промерзания почвы в основном ниже прошлогодних показателей в среднем от 1 до 91 см в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.

Также, в бассейнах рек Тобол, Аят и Торгай Костанайской области наблюдаются ледяные корки на поверхности почвы с толщиной до 6,6 см.

В случае резкого повышения температурного фона и сильных дождей в марте это может привести к возникновению тало-дождевых паводков.

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