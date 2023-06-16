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Казгидромет выпустил предварительный прогноз сроков созревания яровых зерновых культур

fibercare.eu

Казгидромет выпустил предварительный прогноз сроков созревания яровых зерновых культур

В начале июня все зерносеющие районы северной части республики завершили посев зерновых и Казгидромет выпустил предварительный прогноз сроков созревания яровых зерновых культур. Об этом сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

Согласно предварительным расчетам, сроки наступления восковой спелости яровых зерновых в 2023 году может наступить позже многолетних сроков:

  • в Байтерекском районе ЗКО.
  • в Мартукском и Хромтауском районах Актюбинской области.
  • в Сандыктауском и Зерендинском районах Акмолинской области.
  • в Мендыкаринском, Денисовском и Алтынсаринском районах Костанайской области.
  • в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.
  • в Кербулакском районе Жетысуской области.

Раньше обычных сроков прогнозируется созревание:

  • в Павлодарском и Успенском районах Павлодарской области.
  • в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области.
  • в Жамбылском районе Алматиской области.
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