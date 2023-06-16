fibercare.eu
Казгидромет выпустил предварительный прогноз сроков созревания яровых зерновых культур
В начале июня все зерносеющие районы северной части республики завершили посев зерновых и Казгидромет выпустил предварительный прогноз сроков созревания яровых зерновых культур. Об этом сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».
Согласно предварительным расчетам, сроки наступления восковой спелости яровых зерновых в 2023 году может наступить позже многолетних сроков:
- в Байтерекском районе ЗКО.
- в Мартукском и Хромтауском районах Актюбинской области.
- в Сандыктауском и Зерендинском районах Акмолинской области.
- в Мендыкаринском, Денисовском и Алтынсаринском районах Костанайской области.
- в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.
- в Кербулакском районе Жетысуской области.
Раньше обычных сроков прогнозируется созревание:
- в Павлодарском и Успенском районах Павлодарской области.
- в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области.
- в Жамбылском районе Алматиской области.