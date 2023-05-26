Казгидромет выпустил прогноз засухи на июнь

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Согласно предварительного прогноза в июне на большей территории Казахстана условия увлажнения ожидаются преимущественно около нормы.
Вместе с тем, с повышением температурного фона, площадь увлажненных территорий будет сокращаться, а территорий с дефицитом влаги увеличиваться.
Умеренная засуха ожидается
- в Айтекебиском районе Актюбинской области;
- в Амангельдинском и Жангильдинском районах Костанайской области;
- в Кармакчинском районе Кызылординской области.
Все агрометеорологические прогнозы предоставляются в МСХ РК.
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