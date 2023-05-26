USD 446.65
EUR 479.3
RUB 5.6
  1. Home
  2. Новости
  3. Казгидромет выпустил прогноз засухи на июнь

Казгидромет выпустил прогноз засухи на июнь

Фото из открытых источников

Согласно предварительного прогноза в июне на большей территории Казахстана условия увлажнения ожидаются преимущественно около нормы.

Вместе с тем, с повышением температурного фона, площадь увлажненных территорий будет сокращаться, а территорий с дефицитом влаги увеличиваться.

Умеренная засуха ожидается

  • в Айтекебиском районе Актюбинской области;
  • в Амангельдинском и Жангильдинском районах Костанайской области;
  • в Кармакчинском районе Кызылординской области.

Все агрометеорологические прогнозы предоставляются в МСХ РК.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

«Не учимся и просто сидим»: школьники не понимают, зачем продлили учебный год
Следующая новость

Еще один участок закроют из-за ремонта в Костанае