После теплых осенних дней жители северных регионов почувствовали дыхание зимы – в ночные часы зафиксировались отрицательные температуры, в отдельных районах наблюдался дождь с переходом в снег.

В ближайшие дни холодный антициклон продолжит свое движение через территорию Казахстана, и ухудшение погоды теперь ожидается и в южных регионах. Так 01 октября в Жамбылской, Алматинской областях и области Жетісу, ночью 02 октября в Туркестанской области ожидаются осадки — дождь с переходом в снег.

Также ожидается понижение температуры воздуха днем 1 октября до 5-10 тепла, ночью 2 октября прогнозируются заморозки 1-3 градуса.