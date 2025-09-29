Выпуск ТВ-новостей - 23.09.25
Выпуск ТВ-новостей - 23.09.25-видео https://youtu.be/zz-MJ4PFhzY
В ближайшие дни холодный антициклон продолжит свое движение через территорию Казахстана, и ухудшение погоды теперь ожидается и в южных регионах. Так 01 октября в Жамбылской, Алматинской областях и области Жетісу, ночью 02 октября в Туркестанской области ожидаются осадки — дождь с переходом в снег.
Также ожидается понижение температуры воздуха днем 1 октября до 5-10 тепла, ночью 2 октября прогнозируются заморозки 1-3 градуса.
