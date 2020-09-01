«Каждая задача, обозначенная в Послании Президента РК, требует приложения максимальных усилий»- Альмира Жансугурова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил с ежегодным Посланием к казахстанцам, сообщает alau.kz

Послание Президента РК Касым-Жомарта Токаева четко показывает, что мы идем к стадии просвещенного государства, где права и свободы граждан являются главным элементом и ценностью государства. Послание Президента страны – самое важное и ожидаемое политическое событие сезона. Миссией этого документа является опережение времени и ответы на запросы общества и граждан. Такое мнение высказала Альмира Жансугурова, депутат областного маслихата, директор Аулиекольского сельскохозяйственного колледжа, член партии «Нұр-Отан», председатель комиссии партийного контроля районного филиала партии «Нұр-Отан», председатель Клуба женщин-политиков Аулиекольского района.

«Сегодня в своем Послании Глава государства объявил о начале новой политики в семейно-демографической сфере. Безусловно, она призвана решить целый спектр накопившихся проблем. Принятие в этой связи специальной программы не просто обеспечит ее эффективность, она конкретизирует меры и устанавливает контроль над результативностью этих мер. Дети, их интересы и благополучие стали одними из основных объектов нынешнего Послания. Это говорит о том, что государство серьезно возьмется за решение злободневных проблем в этой сфере. Это касается не только вопросов образования, но и физического и духовного здоровья детей. Именно состояние дел в сфере семейных отношений должно стать одним из главных индикаторов оценки эффективности работы ответственных госорганов и должностных лиц. Законодательство будет защищать наших детей от травли в интернете. Цифровая безопасность – это то, что во всем мире должно стоять на передовой»,- говорит Альмира Жансугурова.

Как отметила Альмира Жансугурова, при Администрации Президента РК создается представительная Комиссия по реформе правоохранительной и судебной систем.

«Для меня важным является ответы на вопросы в общественно-политической сфере. В этой сфере намечены существенные положительные сдвиги. Впервые в политической истории страны четко поставлен вопрос соблюдения прав человека. В политическом лексиконе права человека поставлены на самый высший пьедестал. Права человека — самая высшая ценность для государства! Послание Президента К. Токаева четко показывает, что мы идем к стадии просвещенного государства, где права и свободы граждан являются главным элементом и ценностью государства. В стране внедряются международные стандарты и нормы соблюдения прав человека. Эти решения являются залогом необратимости политических реформ. Заявлено, что мы переходим к выборности сельских акимов. Сельских акимов население будет выбирать напрямую», — отметил важную инициативу Президента Ерлан Саиров. Кроме того, повышается роль и место местных маслихатов. Будет разработана новая концепция развития местного самоуправления»,- сказала Альмира Жансугурова.

Альмира считает, что в Послании были охвачены различные важные темы: социальные, экономические, политические. Задан курс вектора работы, как госаппарата, так и квазигосударственного сектора на ближайший год — два. Особенно важно то, какие стимулирующие меры в Послании были сказаны. Это прежде всего 150 млрд тенге, которые выделят в целях стимулирования медицинских служащих. в Послании было сказано о проведенной работе по сокращению университетов, а именно то, что главное не количество университетов в стране, а качество образования.

«Я бы хотела отдельно отметить про развитие гражданского диалога. Президент высоко оценил роль Национального совета общественного доверия и именно то, что он предложил — развивать местное самоуправление, в том числе онлайн-работу заседаний маслихатов — это то, что приведет к развитию общественных советов при акиматах. В Послании особое внимание уделено повышению эффективности государственного аппарата: создается Агентство по стратегическому планированию; Высший Президентский Совет по реформам. Сокращается госаппарат на 25%. За счет сокращения госаппарата будет повышена зарплата сотрудников»,- пояснила Альмира Жансугурова.

Альмира Жансугурова отметила, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил модернизировать правоохранительную сферу по примеру развитых стран ОЭСР .

«Глава государства подчеркнул, что Казахстану нужна модель, обеспечивающая своевременную защиту прав граждан и отвечающая высоким международным стандартам. Считают необходимым внедрить в Казахстане трехзвенную модель с четким разделением полномочий. Полиция должна выявлять преступления, устанавливать виновных лиц, собирать и закреплять улики. Прокурор обязан давать независимую оценку собранным доказательствам, пресекать нарушение прав граждан, не допускать вовлечение добросовестных граждан в уголовный процесс, поддерживать обвинение в суде. Суд будет рассматривать жалобы на действия органов и выносить окончательный вердикт по делу. Я полностью поддерживаю меры, заложенные в Послании. Как депутат областного маслихата приложу все силы, чтобы их реализовать в плане закономерного процесса. Особенно следует отметить меры для повышения уровня благополучия каждого казахстанца. Меры, которые направлены на поддержку социально-защищаемых слоев бизнеса, малого и среднего предпринимательства, чтобы создать основу благополучия нашего государства. Большого внимания требует меры, предложенные для реализации концепции Слышащего государства по совершенствованию правовой защиты населения. В целом, Послание Президента страны стало важной вехой и знаменательным событием в процессе политической трансформации страны. Каждая задача, обозначенная в Послании Президента РК, требует приложения максимальных усилий»,- заключила Альмира Жансугурова.

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