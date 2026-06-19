Каждый час важен: на розыск ребенка ориентирован весь личный состав полиции

В Костанайской области продолжаются поиски несовершеннолетнего, который 22 июня ушел из дома в городе Тобыл и не вернулся.
Как сообщили в полиции, сразу после поступления информации о безвестном исчезновении подростка были организованы поисковые мероприятия.
На розыск ориентирован весь личный состав полиции. Сотрудники проводят подворовые обходы, проверяют возможные места нахождения несовершеннолетнего, опрашивают родственников, соседей и знакомых.
В настоящее время продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подростка. Обстоятельства его исчезновения выясняются.
Полицейские обращаются к жителям региона с просьбой сообщить любую информацию, которая может помочь в поисках ребенка, по телефону 102.
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