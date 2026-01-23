Одной из самых серьёзных опасностей зимнего периода врачи Костанайской городской больницы называют риск обморожения. В условиях сильных морозов в первую очередь страдают открытые участки тела — лицо, нос, уши и кисти рук.

Как отмечают специалисты, основными признаками обморожения являются онемение мягких тканей и их покраснение. В более тяжёлых случаях кожа бледнеет, появляются волдыри. Ежедневно с подобными жалобами в травмпункт обращаются 2–3 человека, при этом как минимум один пациент нуждается в госпитализации из-за тяжёлого состояния.

Врачи подчёркивают: чтобы снизить риск обморожения, важно правильно одеваться и соблюдать простые правила поведения на улице.

Ғалымжан Қалыбаев, врач ортопед-травматолог Костанайской городской больницы:

«Во-первых, необходимо тепло одеваться в соответствии с погодными условиями. Обязательно носить головной убор, шарф, перчатки, надевать несколько слоёв одежды. Не нужно долго находиться на улице и нельзя стоять на одном месте — нужно больше двигаться, увеличивать физическую активность».

При появлении первых симптомов обморожения специалисты не рекомендуют наносить на поражённые участки мази или кремы, а также согревать руки и ноги в горячей воде — это может привести к осложнениям. В таких случаях необходимо как можно скорее обратиться к врачу. Если медицинская помощь находится далеко, следует зайти в тёплое помещение, укрыть поражённый участок сухой чистой тканью и сохранять тепло.

В то же время медики отмечают положительную динамику: в этом зимнем сезоне обращений в травмпункт по поводу обморожений стало меньше, чем ранее.

Ғалымжан Қалыбаев:

«По сравнению с прошлым годом показатели в этом году немного ниже. Это связано с тем, что люди стали больше следить за собой и своим здоровьем, а также с тем, что в городе появилось больше тёплых остановок».

Несмотря на снижение числа пострадавших, специалисты призывают жителей региона не терять бдительность, соблюдать меры безопасности в холодное время года и внимательно относиться к своему здоровью.

