Согласно опросу, проведённому Бюро национальной статистики АСПиР РК, в 2024 году 10,8% населения Казахстана столкнулись с трудностями при попытке воспользоваться услугами здравоохранения. При этом 15,6% не испытывали никаких проблем, а у 73,6% в принципе не было необходимости обращаться за медицинской помощью, сообщает finprom.kz

Среди тех, кто не смог получить медицинские услуги, 48,6% занимались самолечением. Ещё 24,1% в качестве причины назвали отсутствие необходимых специалистов, 23,5% — слишком длинные очереди, 20,5% решили, что справятся без участия врача, 20,2% отметили дороговизну лекарств, 18,9% — высокую стоимость самих медицинских услуг. Кроме того, 7,8% заявили о недоверии к специалистам или о низком качестве обслуживания, 4,3% отметили удалённость медицинских учреждений, а 3,5% пожаловались на отсутствие необходимых лекарств.

В то же время стоимость услуг в сфере здравоохранения растёт. По последним данным, в апреле текущего года цены в сфере здравоохранения увеличились на 14,8% в годовом выражении. Услуги больниц подорожали на 20,7%, амбулаторные услуги — на 14,3%, в том числе парамедицинские услуги — на 17,6%, стоматологические — на 14%, медицинские — на 12,7%.

Цены на медикаменты, лечебное оборудование и аппаратуру в целом выросли на 12,1%. При этом само лечебное оборудование подорожало сразу на 34,1%, фармацевтические препараты — на 7,5%, прочая медицинская продукция — на 2,7%.

В региональном разрезе наибольший годовой рост цен в сфере здравоохранении был зафиксирован в Атырауской области: на 20,6%. Далее следуют Алматы (на 18,7%), а также Западно-Казахстанская и Карагандинская области (на 18% в каждом из регионов). Минимальное удорожание было отмечено в Мангистауской области: на 3,9%.

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